〈南部〉藥頭超商交貨 把便衣警當買家
2016-12-27
〔記者黃良傑／高雄報導〕網路什麼都賣，什麼都不奇怪！周姓藥頭網售毒品及壯陽藥，約張姓藥腳超商交貨，誤把便衣員警當買家，警方昨查扣大麻、安非他命、Ｋ他命等各類毒品六百五十四．七公克，以及一粒眠三百六十八顆、搖頭丸四十一顆、威而鋼一百五十四顆、空氣槍一把，周嫌並被法院裁定收押。
在醫院工作的張姓藥腳也被刑大當場逮捕，沒有前科的張男（四十六歲）表示自己是同性戀者，因與性伴侶愛愛時會痛，聽說俗稱Ｇ水的液態ＭＤＭＡ可以緩解，才上網向周男買二瓶Ｇ水，不料，藥頭竟把刑大幹員當成他，害他也被警方逮捕。
刑大偵三隊調查，周嫌（卅六歲）網路化名「水水」、「Ｇ水」、「冰之戀」等名，在許多網購、交友平台販毒，並以暗語交易，包括壯陽藥「生精片」、搖頭丸「ｅ丸」、一粒眠「紅豆」、威而鋼「黑威」及液態ＭＤＭＡ「Ｇ水」，販賣的毒品琳琅滿目。
周嫌與張姓藥腳相約超商交易「Ｇ水」，警方比藥腳早到超商，周嫌誤認便衣員警是買家，主動上前詢問「要不要買Ｇ水」，警方將他帶到一旁宣讀權利，並在他的車上搜出空氣槍、Ｇ水、安非他命、大麻等。張姓藥腳隨後也到超商，察覺情況有異，掉頭欲離開仍被警方逮捕。
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