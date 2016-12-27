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〈南部〉機車牌首度競標 MMM-8888值21萬

2016-12-27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣人鍾愛吉祥車牌，認為能帶來好運，公路總局首度開放機車號牌競標，尤以「MMM-8888」歷經七十九次搶標，決標金額破二十一萬元，創下全國第一的高價。

公路總局上週於電子公路監理網，首度針對重型及輕型機車號牌開放競標，包括英文開頭三組「MMM、MMJ、MMK」，二千元起標。

尤以車牌「MMM-8888」最受歡迎，「我我我．發發發發」夯爆，經民眾七十九次搶標，決標金額高達二十一萬一千元，相當於可買四部125CC重機車。

高雄區監理所表示，其次是「MMM-7777」決標金額五萬一千元，數字「7」象徵幸運，「LGC-9999」決標金額三萬六千元，數字「9」則有平安的意思，民眾各自解讀為長長久久或是九死一生。

監理所說，過去決標金額最高的汽車號牌「8888-88」是三百五十八萬九千元，其次是「AMG-8888」也標出三百五十八萬元，凸顯諧音「發」的號牌「8」是台灣人的最愛。所長冬啟程指出，過去該所汽車號牌最高曾有以二、三十萬元決標的紀錄。

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  • 全國首標重機車號「MMM-8888」決標二十一萬元。（記者陳文嬋攝）

    全國首標重機車號「MMM-8888」決標二十一萬元。（記者陳文嬋攝）

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