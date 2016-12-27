〈南部〉大台南優良駕駛表揚 十八人獲獎
2016-12-27
〔記者蔡文居／台南報導〕一○五年大台南公共運輸優良駕駛暨績優業者昨在台南永華市政中心舉行表揚典禮，共十八位優良駕駛及十四家績優業者獲獎。其中，連續兩年獲頒「公車禮貌組」優良駕駛的興南客運林俊杉，也是民眾票選的人氣王。
市長賴清德肯定駕駛朋友及業者的貢獻，並強調優質的服務品質，將是台南市公共運輸勝過其他縣市的關鍵。
賴清德表示，縣市合併後，南市推動「捷運化公共運輸計畫」成果豐碩，縣市合併前，台南市公車的平均年齡已由十歲降為五歲多；低地板公車由五輛增至一三一輛，公車運量則從七百多萬人次上升至二千萬人次。這都要感謝所有公運英雄、業者、市民及觀光客共同努力。
交通局長張政源表示，交通局每年度辦理公共運輸評鑑工作，並請秘密客實地搭車考核，從中發掘優秀的公車、計程車駕駛和業者，讓他們的優良事蹟得以發揚傳頌。
獲頒「公車禮貌組」優良駕駛的興南客運林俊杉，也是民眾票選的人氣王，目前執勤市區客運綠支線公車。他認為，開公車不只是一份工作，而應視為一份事業，用心體會經營，才能設身處地的為乘客著想。
今年獲選優良駕駛名單：「公車績優組」優良駕駛府城客運孫銘呈、林泓興、顏清松，興南客運呂東南，新營客運陳繼發、陳慶宗。「公車禮貌組」優良駕駛府城客運陳致憲，興南客運林俊杉、陳秋宏、黃敏瑞、陳昱良，新營客運林芳瑩。「計程車組」優良駕駛蔡能仁、林昱騰、葉春清、王榮興、陳豊木、陳國誠。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
拒建龍崎掩埋場 牛埔里長賭上職位
接受檢驗 去留由鄉親決定反對龍崎區事業廢棄物綜合處理中心一案的牛埔里長陳永和，屢遭不實控訴、檢舉，甚至自家工廠也被包圍、抗議，還有人串連逼退…
網友回應
熱門新聞
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- iPhone明年大改版 臻鼎受惠
- 快點來聽! 喬治麥可十大經典歌曲
- NBA》新書連環爆 卡爾：有球員吃禁藥
- 30年歲月精華重現 吳興國喚「快來看」
- 和北京簽約蓋故宮 林鄭月娥挨批肖想當特首
- 廷鑫與成大合作 跨入醫材產業
- 張孝全空窗搶當爸 訂下張少懷小孩
- 外長：新邦交口袋名單 不只1國
- 19歲恐怖情人 放火燒女友毀容
- 耶誕「大三元」沒出現 魏少超有戲
- 陳子玄挺肚上工 自豪兒子住豪宅
- 后的男人壓力大 錦榮「菜中文」被曲解超受傷
- 老人玩桌遊 可降失智風險
- MLB》最棒的耶誕禮物 洛磯簽下超級工具人
- 台大論文風波 調查最快1月出爐
- 亞馬遜網購4千元單車 運費27萬
- 嬰屍棄廚餘桶 外傭判6月
- 江宏傑帶傷「乒」上國手 福原愛心疼
- 針灸＋穴道按摩 去你的冬季乾癢
- 中國烤肉店鴨混充牛 騙過全世界
- 〈旅遊的滋味〉黃金海岸的珍珠──月之堡
- 空中起酒瘋 嗆空姐還動手推
- 足球》長友佑都公布喜事 1月底與演員平愛梨完婚 （影音）
- 〈親子會客室〉警戒心破壞好奇心
- 蔡政府18趴改革幅度 超越馬政府版
- 歐巴馬：上月若再選總統 可能勝川普
- 木工歌手陳思瑋出輯 趙詠華一字一句教唱
- 當沖降稅 春節前過關無望
- 迎戰2017╱Lamigo洪一中 邁向最多勝教頭
- 台中市南區公寓火警 11人嗆傷送醫
- 澳洲中部罕見暴雨 艾爾斯岩驚現「瀑布」奇景
- 中國艦隊示威 日：萬無一失的監視
- 耶誕夜豪哥喊寂寞…一個人晚餐
- 台積電叛將梁孟松投效中芯？ 業界存疑
- 糖協新董座非台糖人 引不滿
- 人氣海獅揮毫
- 明轉偏涼 北部低溫僅14、15度
- 他這招讓女同學每天偷拍 照片超過12萬次轉發！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉大台南優良駕駛表揚 十八人獲獎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分