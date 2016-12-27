〈南部〉大台南優良駕駛表揚 十八人獲獎

2016-12-27

〔記者蔡文居／台南報導〕一○五年大台南公共運輸優良駕駛暨績優業者昨在台南永華市政中心舉行表揚典禮，共十八位優良駕駛及十四家績優業者獲獎。其中，連續兩年獲頒「公車禮貌組」優良駕駛的興南客運林俊杉，也是民眾票選的人氣王。

市長賴清德肯定駕駛朋友及業者的貢獻，並強調優質的服務品質，將是台南市公共運輸勝過其他縣市的關鍵。

賴清德表示，縣市合併後，南市推動「捷運化公共運輸計畫」成果豐碩，縣市合併前，台南市公車的平均年齡已由十歲降為五歲多；低地板公車由五輛增至一三一輛，公車運量則從七百多萬人次上升至二千萬人次。這都要感謝所有公運英雄、業者、市民及觀光客共同努力。

交通局長張政源表示，交通局每年度辦理公共運輸評鑑工作，並請秘密客實地搭車考核，從中發掘優秀的公車、計程車駕駛和業者，讓他們的優良事蹟得以發揚傳頌。

獲頒「公車禮貌組」優良駕駛的興南客運林俊杉，也是民眾票選的人氣王，目前執勤市區客運綠支線公車。他認為，開公車不只是一份工作，而應視為一份事業，用心體會經營，才能設身處地的為乘客著想。

今年獲選優良駕駛名單：「公車績優組」優良駕駛府城客運孫銘呈、林泓興、顏清松，興南客運呂東南，新營客運陳繼發、陳慶宗。「公車禮貌組」優良駕駛府城客運陳致憲，興南客運林俊杉、陳秋宏、黃敏瑞、陳昱良，新營客運林芳瑩。「計程車組」優良駕駛蔡能仁、林昱騰、葉春清、王榮興、陳豊木、陳國誠。