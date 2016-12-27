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〈南部〉彩虹遊行週六登場 促編挺同預算

2016-12-27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南環保、性別、藝文團體「能盛興工廠」發起舉辦「二○一六彩虹台南遊行」，將於十二月卅一日（週六）在水萍塭公園登場，除訴求支持婚姻平權民法修正案推動外，也要求台南市政府編列彩虹性別運動預算，並開放聯合婚禮，希望在婚姻平權通過前，市府能夠釋出更多善意。

南市民政局長陳宗彥表示，明年集團結婚是在年底舉辦，市府目前還在討論階段，基本上，市府對婚姻平權的主張，是希望社會各界互相尊重、包容。

能盛興工廠多位成員昨召開記者會，公布「二○一六彩虹台南遊行」計畫，並高喊「支持婚姻平權」、「反專法修民法」。

成員吳蝶衣表示，南市府應跟進其他城市性別友善政策的做法，市府應編列大型性別活動經費，目前台北、高雄均有編列同志公民運動日經費；並開放同性伴侶參與台南市聯合婚禮，目前台北、桃園、台中已開放同性伴侶參加聯合婚禮，希望南市府比照台北等城市做法，讓所有性別認同的人都能參加。

主辦單位表示，遊行當天下午兩點在水萍塭公園集合，途經永華、府前、西門、健康、夏林路，晚上六點回到水萍塭公園開始跨年晚會；行經市議會將會遞交遊行訴求，表達人民心聲。晚會則規劃攤位區及彩虹大舞台、愛自由歌廳秀兩個舞台，並有真愛電影院及摸彩和走秀票選等活動。台灣國際酷兒影展也力挺彩虹台南，於晚會放映電影暨座談。

主辦單位表示，這次彩虹台南遊行是由他們團隊自力發起及籌劃，經費尚缺卅餘萬，目前除了街頭募款外，也透過義賣、團體贊助，並於flyingV募資平台發起募資，希望各界有錢出錢，有力出力，大家一同站出來，讓台南成為性別友善的城市。

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