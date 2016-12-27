〈南部〉拒建龍崎掩埋場 牛埔里長賭上職位
接受檢驗 去留由鄉親決定
〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕反對龍崎區事業廢棄物綜合處理中心一案的牛埔里長陳永和，屢遭不實控訴、檢舉，甚至自家工廠也被包圍、抗議，還有人串連逼退，昨他公開說明，直指連番打壓的幕後黑手，與支持掩埋場陣營有關，自己坦然接受檢驗，去留由鄉親決定，但也強調，若發動罷免不成，希望歐欣公司放棄興建計畫，讓地方回復原本的安定生活，彌平分裂的情感。
本月中也現身陳永和工廠前，成為抗議群眾之一的牛埔里九十歲洪姓阿嬤，昨專程出席說明會，指稱當時受騙了，莫名其妙地被人載去，真的很對不起，「特地來向里長道歉」。
在市議員邱莉莉服務處主任林義文協助下，陳永和昨天上午於牛埔里活動中心舉辦說明會，分享兩年來地方建設成果，針對被惡意抹黑的相關事件逐一反擊，並重申反掩埋場是攸關後代子孫的艱苦戰役，需要大家相挺。
鄉親湧入，座無虛席，反歐欣事業廢棄物掩埋場聯盟總幹事高清南到場聲援，並透過網路連結，凝聚各地的支持者，力挺陳永和。由於擔心支持陣營鬧場，引來肢體對抗，甚至釀成流血事件，歸仁警方嚴密部署，全面戒護，分局長邱念興親自坐鎮，避免衝突發生，說明會接近中午結束，過程平和。
為了守護老家，陳永和兩年前以企業家身分，下鄉參選里長，與支持掩埋場陣營周旋，最後勝出，但恐嚇威脅、抹黑造謠、不實檢舉，還被聚眾抗議，甚至連已過世父親也被批鬥，讓他心力交瘁。
陳永和感謝在地鄉親、青年學子、環保團體、媒體記者等一路相挺，抨擊支持掩埋場陣營，以「強勢暴力」持續打壓，但自己絕不屈服，「因為這是在做對的事」。
強調若罷免不成 要歐欣放棄興建
由於支持陣營醞釀連署、發動罷免，陳永和說，將暫停長者慶生與志工尾牙等活動，避免被做文章，靜待鄉親的決定，也希望到時候若自己仍受民意支持，沒有下台，就請催生掩埋場的歐欣公司放棄興建計畫。
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標題：〈南部〉拒建龍崎掩埋場 牛埔里長賭上職位
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