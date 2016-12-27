〈南部〉超額比序 逾半受訪國三生促調整優先項目
〔記者劉婉君、蔡文居／台南報導〕如何進入心目中的第一志願，多元比序項目怎麼做，國三生覺得最適切？建興國中三名學生採問卷調查方式，分層隨機抽樣全市六百卅四位公立國中三年級學生，超過一半學生認為超額比序項目應調整，選讀高中、高職、五專的超額比序項目優先條件也應有所不同，並應調降競賽及幹部分數，提高獎勵、社團參與及志願序分數，以達公平競爭。研究獲得台南獨立研究競賽第三名。
建興國中二年級曾宥嵐、楊立瑤及一年級黃均晴，花費八個多月時間，針對全市六十三所公立國中國三學生，依照班級數規模採分層隨機抽樣發出問卷，城市及鄉鎮比率七比三，總計發出六百卅四份問卷，回收六○五份，有效問卷五百五十份。在比序公平性探討上，「社團參與」因每個人參與的機會均等，獲得百分之四十學生認同；「幹部」及「競賽」則被認為最不具公平性。
依選讀高中、高職、五專 比序項目應不同
學生們研究發現，選讀高中、高職、五專的學生認為最具公平性的項目各不同，分別是會考成績、社團參與、服務學習，有百分之五十四學生認為超額比序項目應該調整，才能做到公平競爭。
另外，在比序項目優先順序上，選擇高中者逾八成認為是會考成績；選擇高職者有七成認同志願序及技職證照或技藝課程優良為優先；選擇五專者則有八成四以志願序為優先。
曾宥嵐表示，哥哥姊姊相差兩屆，超額比序卻差很多，因此以此為研究題目，三人看了很多資料、打電話聯繫抽樣的學校，雖然很辛苦，但跨年級研究學到很多，對於多元入學也有更多認識。
三人在研究過程中發現，許多學生因不想參加超額比序而選擇有直升管道的私校，建議站在適性揚才的角度，教育當局應思考依照不同進入學校，訂定彈性而適性化的免試比序制度，例如選讀高中者「會考成績」需加權；選讀高職及五專者，「志願序」需加權，而技職學校的志願序也應從學校群組設計，改為群科群組設計，以利學生興趣分化，讓學生可以從多元中選擇，真正找到適合自己的「第一志願」。
教局︰項目去年公告調整 幹部分數已取消
南市教育局表示，有關南市十二年國教多元入學超額比序項目，已於去年公告調整，幹部分數已取消，並自一○六學年度起適用，也就是目前的國三生，明年九月入學即可適用。
教育局指出，幹部分數取消的十分，調整至獎勵紀錄和服務學習各增加五分，兩者均由十分提高至十五分。其中，獎勵紀錄採直接採記分數，例如一支嘉獎○．五分，小功一．五分，大功四．五分；反之，警告扣○．五分，總分最多十五分。服務學習部分則以每小時加○．三分，最多也是十五分，這樣比較有彈性及辨別性。另外，競賽紀錄則由總分廿分調降為十分。
看更多！請加入自由時報粉絲團
接受檢驗 去留由鄉親決定反對龍崎區事業廢棄物綜合處理中心一案的牛埔里長陳永和，屢遭不實控訴、檢舉，甚至自家工廠也被包圍、抗議，還有人串連逼退…
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- 國民黨中常委告洪秀柱 北院火速分案
- 白宮聯絡室主任 內定人選丟官
- 「妳內褲還不錯看！」 老師性騷 解聘有理
- 自由廣場》理性看待共軍航母繞台
- 30年歲月精華重現 吳興國喚「快來看」
- 歐巴馬：上月若再選總統 可能勝川普
- 南韓大選民調第一 潘基文被爆收賄
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 印度「烈火5號」試射成功 範圍可覆蓋全中國
- 雪山西稜登山步道 1/4開放
- 耶誕「大三元」沒出現 魏少超有戲
- 自由廣場》我與納粹學生面對面...
- 希特勒選美國總統？國中生給李家同這答案…
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
- 安成生技登錄興櫃 參考價82元
- 立院外委會通過 政府對外名稱強調台灣
- 〈幸福診療室〉夫妻吵架 踩爆地雷
- 張孝全空窗搶當爸 訂下張少懷小孩
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 仍想談戀愛 不倫女星「沒在怕的」
- 快點來聽! 喬治麥可十大經典歌曲
- 中國烤肉店鴨混充牛 騙過全世界
- 婚姻平權初審過關／挺同歡呼曙光乍現 等待彩虹
- 耶誕夜豪哥喊寂寞…一個人晚餐
- 籃網近況慘 林書豪欲止5連敗 賽事預告
- 婚姻平權初審過關／反同高喊停止審查 交付公投
- 印度烈火5號飛彈試射成功 涵蓋全中國
- 自由廣場》光復高中學生要灌爆總統府？
- 中信50週年「台灣篇」上線 吳念真操刀
- 網購年菜夯 消保官教自保撇步
- 〈親子會客室〉警戒心破壞好奇心
- 蔡政府18趴改革幅度 超越馬政府版
- 蛋洗勞動部 工運帶頭者不起訴
- 安倍晉三 啟程前往珍珠港
- 上百陸客不滿停航 北海道機場發生騷動
- 終結雙薪肥貓、黨職併公職 下會期拚三讀
- NBA》孟羅與隊友沒默契 公鹿想把他送走
- 「莉亞公主」搭機心臟病發 媽媽報平安稱情況穩定
標題：〈南部〉超額比序 逾半受訪國三生促調整優先項目
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email