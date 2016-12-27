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〈南部〉超額比序 逾半受訪國三生促調整優先項目

2016-12-27

〔記者劉婉君、蔡文居／台南報導〕如何進入心目中的第一志願，多元比序項目怎麼做，國三生覺得最適切？建興國中三名學生採問卷調查方式，分層隨機抽樣全市六百卅四位公立國中三年級學生，超過一半學生認為超額比序項目應調整，選讀高中、高職、五專的超額比序項目優先條件也應有所不同，並應調降競賽及幹部分數，提高獎勵、社團參與及志願序分數，以達公平競爭。研究獲得台南獨立研究競賽第三名。

建興國中二年級曾宥嵐、楊立瑤及一年級黃均晴，花費八個多月時間，針對全市六十三所公立國中國三學生，依照班級數規模採分層隨機抽樣發出問卷，城市及鄉鎮比率七比三，總計發出六百卅四份問卷，回收六○五份，有效問卷五百五十份。在比序公平性探討上，「社團參與」因每個人參與的機會均等，獲得百分之四十學生認同；「幹部」及「競賽」則被認為最不具公平性。

依選讀高中、高職、五專 比序項目應不同

學生們研究發現，選讀高中、高職、五專的學生認為最具公平性的項目各不同，分別是會考成績、社團參與、服務學習，有百分之五十四學生認為超額比序項目應該調整，才能做到公平競爭。

另外，在比序項目優先順序上，選擇高中者逾八成認為是會考成績；選擇高職者有七成認同志願序及技職證照或技藝課程優良為優先；選擇五專者則有八成四以志願序為優先。

曾宥嵐表示，哥哥姊姊相差兩屆，超額比序卻差很多，因此以此為研究題目，三人看了很多資料、打電話聯繫抽樣的學校，雖然很辛苦，但跨年級研究學到很多，對於多元入學也有更多認識。

三人在研究過程中發現，許多學生因不想參加超額比序而選擇有直升管道的私校，建議站在適性揚才的角度，教育當局應思考依照不同進入學校，訂定彈性而適性化的免試比序制度，例如選讀高中者「會考成績」需加權；選讀高職及五專者，「志願序」需加權，而技職學校的志願序也應從學校群組設計，改為群科群組設計，以利學生興趣分化，讓學生可以從多元中選擇，真正找到適合自己的「第一志願」。

教局︰項目去年公告調整 幹部分數已取消

南市教育局表示，有關南市十二年國教多元入學超額比序項目，已於去年公告調整，幹部分數已取消，並自一○六學年度起適用，也就是目前的國三生，明年九月入學即可適用。

教育局指出，幹部分數取消的十分，調整至獎勵紀錄和服務學習各增加五分，兩者均由十分提高至十五分。其中，獎勵紀錄採直接採記分數，例如一支嘉獎○．五分，小功一．五分，大功四．五分；反之，警告扣○．五分，總分最多十五分。服務學習部分則以每小時加○．三分，最多也是十五分，這樣比較有彈性及辨別性。另外，競賽紀錄則由總分廿分調降為十分。

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  • 建興國中學生曾宥嵐、黃均晴、楊立瑤（右二至左二）專題研究超額比序，獲得台南獨立研究競賽第三名。（記者劉婉君攝）

    建興國中學生曾宥嵐、黃均晴、楊立瑤（右二至左二）專題研究超額比序，獲得台南獨立研究競賽第三名。（記者劉婉君攝）

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