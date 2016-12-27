〈南部〉雞善嶼護鳥 鳳頭燕鷗增1500隻

2016-12-27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕長年致力保育的澎湖縣，今年雖歷經消防員吃龜、虐貓案等保育醜聞打擊，但保育年終報告出爐，今年鳳頭燕鷗數量及綠蠵龜登岸產卵數都有明顯增加趨勢，未來將針對保育區劃設範圍進行檢討。

澎湖今年使用縮時攝影技術，展開燕鷗族群監測，發現燕鷗在保護（留）區如雞善嶼和小白沙嶼等棲息數量，遠超過非保護（留）區像澎澎灘或險礁嶼等島嶼，尤其鳳頭燕鷗在雞善嶼族群數量比往年增加約一千五百隻。

望安島劃設的綠蠵龜產卵棲地保護區，縣府委託高雄師範大學做地型、地貌再確定及其效能評估。根據羅柳墀教授調查報告，望安本島今年有六隻母綠蠵龜上岸，後帝仔嶼三隻母綠蠵龜登岸，望安島綠蠵龜產卵棲地保護區範圍重測部分已完成；至於沙灘長期演變情形及對綠蠵龜的影響程度、其上岸產卵棲地是否擴大，仍須進行長期的規劃與監測。

農漁局表示，在全國縣市中，澎湖縣首創用飛行器空拍機記錄鳥類和其族群數量，以日夜間變化趨勢的研究方式來觀察並記錄各島的鳥種和數量，期望結合遷徙途徑來做完整的分析，作為日後野生鳥類生態研究和調查的一個良好模式；綠蠵龜也引進夜視鏡觀察，避免過多人為干擾。