| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉雞善嶼護鳥 鳳頭燕鷗增1500隻

2016-12-27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕長年致力保育的澎湖縣，今年雖歷經消防員吃龜、虐貓案等保育醜聞打擊，但保育年終報告出爐，今年鳳頭燕鷗數量及綠蠵龜登岸產卵數都有明顯增加趨勢，未來將針對保育區劃設範圍進行檢討。

澎湖今年使用縮時攝影技術，展開燕鷗族群監測，發現燕鷗在保護（留）區如雞善嶼和小白沙嶼等棲息數量，遠超過非保護（留）區像澎澎灘或險礁嶼等島嶼，尤其鳳頭燕鷗在雞善嶼族群數量比往年增加約一千五百隻。

望安島劃設的綠蠵龜產卵棲地保護區，縣府委託高雄師範大學做地型、地貌再確定及其效能評估。根據羅柳墀教授調查報告，望安本島今年有六隻母綠蠵龜上岸，後帝仔嶼三隻母綠蠵龜登岸，望安島綠蠵龜產卵棲地保護區範圍重測部分已完成；至於沙灘長期演變情形及對綠蠵龜的影響程度、其上岸產卵棲地是否擴大，仍須進行長期的規劃與監測。

農漁局表示，在全國縣市中，澎湖縣首創用飛行器空拍機記錄鳥類和其族群數量，以日夜間變化趨勢的研究方式來觀察並記錄各島的鳥種和數量，期望結合遷徙途徑來做完整的分析，作為日後野生鳥類生態研究和調查的一個良好模式；綠蠵龜也引進夜視鏡觀察，避免過多人為干擾。

廣告
  • 澎湖今年鳳頭燕鷗數量增加，顯示澎湖保育成果。（記者劉禹慶翻攝）

    澎湖今年鳳頭燕鷗數量增加，顯示澎湖保育成果。（記者劉禹慶翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
拒建龍崎掩埋場 牛埔里長賭上職位

接受檢驗 去留由鄉親決定反對龍崎區事業廢棄物綜合處理中心一案的牛埔里長陳永和，屢遭不實控訴、檢舉，甚至自家工廠也被包圍、抗議，還有人串連逼退…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：〈南部〉雞善嶼護鳥 鳳頭燕鷗增1500隻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.