〈南部〉菇類新綠金 鳳試所研發活力飲
2016-12-27
菇柄、基部萃取 1瓶成本不到4元
〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會鳳山熱帶園藝試驗分所研發菇類「活力飲」，含三十八種胺基酸，相較市面活力飲料添加三至五種必需胺基酸，「活力飲」包辦人體必需的胺基酸，且呈現游離狀態，鳳試所強調人體直接吸收，促進新陳代謝，減少脂肪堆積，每瓶五十毫升原料成本不到四元，開發菇類成為綠金產業。
近年來運動路跑盛行，帶動活力飲料正夯，鳳山熱帶園藝試驗分所針對營養成分高的菇類，從近三十種中篩選出四種，包括香菇、杏鮑菇、金針菇、白毛木耳，針對民眾不吃的菇柄、基部等，依據國際認證的支鏈胺基酸含量黃金比例，分別是白胺酸：異白胺酸：纈胺酸為二：一：二原則，萃取開發「活力飲」。
主任楊淑惠表示，每一百公克菇類只能萃取出二十五公克，萃取率僅二成五，相較於市面的活力飲料，只有三至五種必需胺基酸，添加甜味劑、香料及酸味劑調配而成，過多會破壞人體胺基酸的平衡，「活力飲」純天然，且呈現游離狀態，飲用後人體直接吸收沒負擔。
值得一提的是，民眾吃素大多胺基酸不足，相較大豆萃取物，「活力飲」有完整的必需胺基酸，尤其是黃金比例的支鏈胺基酸，豐富天然麩胺酸、菇類多醣及菇類多酚成分，能製成粉及晶凍，更加入柳橙萃取液，展現天然獨特風味。
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