| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉菇類新綠金 鳳試所研發活力飲

2016-12-27

菇柄、基部萃取 1瓶成本不到4元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會鳳山熱帶園藝試驗分所研發菇類「活力飲」，含三十八種胺基酸，相較市面活力飲料添加三至五種必需胺基酸，「活力飲」包辦人體必需的胺基酸，且呈現游離狀態，鳳試所強調人體直接吸收，促進新陳代謝，減少脂肪堆積，每瓶五十毫升原料成本不到四元，開發菇類成為綠金產業。

近年來運動路跑盛行，帶動活力飲料正夯，鳳山熱帶園藝試驗分所針對營養成分高的菇類，從近三十種中篩選出四種，包括香菇、杏鮑菇、金針菇、白毛木耳，針對民眾不吃的菇柄、基部等，依據國際認證的支鏈胺基酸含量黃金比例，分別是白胺酸：異白胺酸：纈胺酸為二：一：二原則，萃取開發「活力飲」。

主任楊淑惠表示，每一百公克菇類只能萃取出二十五公克，萃取率僅二成五，相較於市面的活力飲料，只有三至五種必需胺基酸，添加甜味劑、香料及酸味劑調配而成，過多會破壞人體胺基酸的平衡，「活力飲」純天然，且呈現游離狀態，飲用後人體直接吸收沒負擔。

值得一提的是，民眾吃素大多胺基酸不足，相較大豆萃取物，「活力飲」有完整的必需胺基酸，尤其是黃金比例的支鏈胺基酸，豐富天然麩胺酸、菇類多醣及菇類多酚成分，能製成粉及晶凍，更加入柳橙萃取液，展現天然獨特風味。

廣告
  • 鳳試所研發菇類活力飲，開發成為綠金產業。（記者陳文嬋攝）

    鳳試所研發菇類活力飲，開發成為綠金產業。（記者陳文嬋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
拒建龍崎掩埋場 牛埔里長賭上職位

接受檢驗 去留由鄉親決定反對龍崎區事業廢棄物綜合處理中心一案的牛埔里長陳永和，屢遭不實控訴、檢舉，甚至自家工廠也被包圍、抗議，還有人串連逼退…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：〈南部〉菇類新綠金 鳳試所研發活力飲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.