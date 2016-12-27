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〈南部〉毀容受虐犬飛美 險遭擋遣返

2016-12-27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組上週護送一隻受虐毀容的流浪犬，飛往美國接受顏面重建手術，不料牠因臉上破一大洞，頸部又接著食道胃管，一度被美國國土安全部海關暨邊境保護局檢疫官員認定不宜入境，且需強制原機遣返台灣；所幸經台美兩地動保團體聯繫，緊急安排至西雅圖國際機場附近的動物醫院進行傷勢評估，拖延四個多小時後才放行，准許牠入境美國接受手術，將按原定計畫於明年初在西雅圖當地進行顏面重建手術。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，「小花」是今年十一月初從高雄燕巢救回，當時臉部遭不明外力貫穿，入口在右鼻側造成長二公分、寬一．五公分的孔洞，出口在口腔上顎，破洞長四．五公分、寬二公分，顏面毀容；「小花」已在台灣進行過三次皮瓣修復術，但硬顎的破洞實在太大，經救援小組醫療團隊評估，決定與美國西雅圖動物救援組織合作，護送「小花」跨海進行顏面整形重建手術。

倪京台說，這是救援小組成立二十一年來，首次護送顏面重創犬隻赴美，已經備齊相關病歷文件，仍發生險遭遣返驚魂記，台美雙方動保團體會再檢討改進；目前「小花」已被安置在西雅圖合作的動物醫院，將依原定計畫，在明年初進行術前評估檢查後，接受顏面重建手術，牠的傷勢復原後直接在當地開放認養。

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  • 台灣毀容犬「小花」飛美一度被拒入境，台美兩地動保團體化解虛驚一場。（台灣動物緊急救援小組提供）

    台灣毀容犬「小花」飛美一度被拒入境，台美兩地動保團體化解虛驚一場。（台灣動物緊急救援小組提供）

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標題：〈南部〉毀容受虐犬飛美 險遭擋遣返


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