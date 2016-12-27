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〈南部〉（高雄）金馬賓館活化 打造國際藝術村

2016-12-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕戒嚴時代前進金門戰地的金馬賓館舊館舍，高雄市都發局活化招商，昨天宣布由高雄在地的「永添文化創意國際公司」取得九年優先經營權，明年底金馬賓館將以嶄新面貌重新亮相。

在地廠商標租 明年底重新亮相

高雄市都發局長李怡德表示，位於壽山山腳下的金馬賓館有五十年歷史，過去是往返外島差假官兵的暫宿處所，接待過數十萬以上的國軍士官兵，是外島阿兵哥的共同回憶，但隨著時代變遷，已廢棄多年，十分可惜。

都發局籌劃年餘，推出全台碩果僅存的金馬賓館活化招商案，上月中旬公開徵求營運團隊。

都發局昨天宣布評選結果，「永添文化創意國際公司」提出打造亞洲新灣區「國際藝術村」的經營理念，獲得評選委員青睞，取得九年優先經營權。

壽山下設美學講堂 藝術家進駐

御盟集團旗下的永添文創公司董事長邵永添表示，為了參與本案，特別前往英國倫敦與紐卡索文創聚落考察，日後將運用金馬賓館獨特的軍旅建築，和鄰接壽山的優美環境，吸引藝術創作者進駐，並開設美學講堂，希望打造金馬賓館成為創新的國際藝術聚落。

李怡德指出，金馬賓館的土地和建築物大多是中央機關所有，這次與財政部國有財產署合作開發，預估每年可為政府創造約三百萬元的收益，更重要的是保留昔日阿兵哥的集體記憶，也將閒置空間活化再利用。

李怡德說，未來將持續與國公營事業洽談合作標的，打造高雄城市新亮點。

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  • 位於壽山山腳下，外島阿兵哥共同回憶的金馬賓館。（記者葛祐豪攝）

    位於壽山山腳下，外島阿兵哥共同回憶的金馬賓館。（記者葛祐豪攝）

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標題：〈南部〉（高雄）金馬賓館活化 打造國際藝術村


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