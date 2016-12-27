〈南部〉《觀察筆記》日落西子灣
2016-12-27
在日曆的尾端看夕陽漸漸地沉落海平線，這一刻只能是眼裡的永恆。
西子灣的最後一輪深紅就是這樣的勾動心弦，圓圓的紅艷是在詮釋即將離別的一年，也是預告新一年的前景吧。
通向西子灣的兩旁越來越有意思，像極了腦海的意象，有些兒的古老又新潮，咾咕石的老城門加入新港灣，時間衝突出的美感又強烈又妥協。再往前的鐵道，繁繁複複交叉又交叉，宣示曾經積極為港市的貿易負載。
這裡的寬闊天空，為高雄的西邊保留最後的眼眸餘光。
就是這一片留白給舊堀江到哈瑪星有了空間營造舞台。
今天看到的駁二在地標與巷弄和老街的碰頭下撞出一群一群的遊客，尋幽訪勝。
尋自己心靈的幽靜幽秘處的回憶究竟置於何處了，訪出名勝景裡可有似曾相識的燕子，是築巢在舊時王謝的堂前抑是童年時自家樑上那一窩呢？歷史的點滴在時光長河匯聚洶湧的潮流一波波要拍擊成傷感的潮音，一再地迴旋心中。
西子灣此際的海波浪也是這般的轟隆，向一百零五年最後餘暉的回眸致敬！（資深記者黃明裕）
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