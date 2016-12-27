| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉戲偶造型達人孫信益 歌唱賽封王

2016-12-27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕萬丹鄉民孫信益，從小就愛布袋戲，十年前投入戲偶造型、帽子的製作，工作之餘還兼演野台戲，愛唱歌的他今年在「屏東最美麗的聲音歌唱大賽」社會組個人賽封王，將與其他得獎者，在跨年晚會中獻唱。

現年四十二歲的孫信益，國中時期常到姑丈的布袋戲團幫忙，有時到晚上九點還不回家，得要父親外出找人，他才甘願回家睡覺，因對布袋戲無法忘情，十年前成立工作室，專心為戲偶設計造型，手工製作帽子、頭飾，許多戲班向他訂製。

孫信益說，為戲偶設計造型是很有趣的工作，看似小小的頭飾往往需要兩天才能完成，精緻耐用是他的堅持，一邊做事一邊唱歌，真是一大享受，工作如有空檔，他還兼演野台戲。

孫信益連續兩年參加屏東縣政府文化處舉辦的「屏東最美麗的聲音歌唱大賽」，去年拿亞軍，今年則演唱霹靂布袋戲的歌曲〈梟雄天下〉，一旁還有布袋戲偶「伴舞」，一舉抱回冠軍。

這項競賽今年共有青少年六十多組、社會組三十多組競技，青少年個人組冠軍是來自瑪家鄉排灣族的董嘉靜，她是SURE人聲樂團的女高音，去年也是亞軍，今年以〈涼山情歌〉奪冠；他們將與其他得獎者在三十一日的跨年晚會中演出。

廣告
  • 孫信益（前）愛演布袋戲也愛唱歌，更是戲偶造型達人。 （記者羅欣貞攝）

    孫信益（前）愛演布袋戲也愛唱歌，更是戲偶造型達人。 （記者羅欣貞攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
拒建龍崎掩埋場 牛埔里長賭上職位

接受檢驗 去留由鄉親決定反對龍崎區事業廢棄物綜合處理中心一案的牛埔里長陳永和，屢遭不實控訴、檢舉，甚至自家工廠也被包圍、抗議，還有人串連逼退…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：〈南部〉戲偶造型達人孫信益 歌唱賽封王


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.