〈南部〉戲偶造型達人孫信益 歌唱賽封王

2016-12-27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕萬丹鄉民孫信益，從小就愛布袋戲，十年前投入戲偶造型、帽子的製作，工作之餘還兼演野台戲，愛唱歌的他今年在「屏東最美麗的聲音歌唱大賽」社會組個人賽封王，將與其他得獎者，在跨年晚會中獻唱。

現年四十二歲的孫信益，國中時期常到姑丈的布袋戲團幫忙，有時到晚上九點還不回家，得要父親外出找人，他才甘願回家睡覺，因對布袋戲無法忘情，十年前成立工作室，專心為戲偶設計造型，手工製作帽子、頭飾，許多戲班向他訂製。

孫信益說，為戲偶設計造型是很有趣的工作，看似小小的頭飾往往需要兩天才能完成，精緻耐用是他的堅持，一邊做事一邊唱歌，真是一大享受，工作如有空檔，他還兼演野台戲。

孫信益連續兩年參加屏東縣政府文化處舉辦的「屏東最美麗的聲音歌唱大賽」，去年拿亞軍，今年則演唱霹靂布袋戲的歌曲〈梟雄天下〉，一旁還有布袋戲偶「伴舞」，一舉抱回冠軍。

這項競賽今年共有青少年六十多組、社會組三十多組競技，青少年個人組冠軍是來自瑪家鄉排灣族的董嘉靜，她是SURE人聲樂團的女高音，去年也是亞軍，今年以〈涼山情歌〉奪冠；他們將與其他得獎者在三十一日的跨年晚會中演出。