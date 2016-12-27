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〈南部〉國泰化工污染案 廠方致歉允改善

2016-12-27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國泰化工屏南廠外洩重亞琉酸鈉化學液體案，廠方昨與地方召開協調會，國泰化工為操作不慎導致污染表達歉意，並允諾會加強內部控管，並添購污水處理設備。

枋寮鄉公所及鄉代會組成的工安小組表示，未來工安小組將不定期進入稽查，還會監控新設備進度。

縣環保局長魯台營表示，該案經調查污染侷限於大排內，排除用海污法開罰，將以水污法開罰，最高可罰六百萬元。自由台灣黨屏東主任丁勇智揚言，若國化再出包，不排除聚眾圍廠抗議。

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  • 日前遭污染呈乳白色的中華大排，已經回復以往的水色。（記者陳彥廷攝）

    日前遭污染呈乳白色的中華大排，已經回復以往的水色。（記者陳彥廷攝）

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標題：〈南部〉國泰化工污染案 廠方致歉允改善


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