〈南部〉潮州春節市集攤位 卡位戰開搶
總長1.2公里 吸引逾20萬遊客
〔記者邱芷柔／潮州報導〕有三十多年歷史的潮州春節市集，從原本三百公尺長的年街，到現在總長度達一點二公里，每年除夕到大年初三，吸引逾二十萬人潮，成為地方特色，人潮帶來錢潮，也讓每年春節前夕掀起攤商搶位戰，今年潮州鎮公所將「特區攤位」從四十個增加為六十個，昨天開始發放標單，吸引近百位民眾前往領單。
首日發放標單 近百人前往領單
潮州春節市集分為一般區與特區，今年一般區有四百六十一個位置，每個攤四千元辦理登記，由公所進行抽籤，被攤商視為人潮最多的精華地段「特區」，共有六十個攤位給攤商公開競標，四天底價由一萬三千元起標。
公所指出，特區位置是一般區的三倍大，對攤商們囤貨、分攤都較便利，去年特區得標的最低價為三萬七千元，由於去年表演舞台前方以一般區劃設，出現黃牛販售攤位情形，今年公所特別將舞台區規劃為特區，抵制黃牛行為，希望透過增加特區開放競標，增加公所財源。
公所表示，每年辦理春節市集的盈餘約兩百萬元，由於春節市集影響鎮中心的交通及環境，公所將盈餘用在都市計劃區內的道路維護、排水設備、號誌增設等，提升鎮民居住環境品質，從今年一月至今，維護修繕的道路共有七十七條。
民眾：攤商重複性太高 無特色
春節市集不僅讓攤商掀起卡位戰，地民眾也出現論戰，有人認為潮州春節市集重複性太高，逛完前面十攤，就知道後面幾百攤在賣什麼，「沒有特色，就像擴大版的夜市！」也有住在年街附近的民眾抱怨，每年春節回家得繞道，還要忍受噪音和髒亂；但也有民眾認為，潮州春節市集是三十幾年來的傳統，吃吃喝喝很有年味。
公所：特色難認定 熱鬧是重點
鎮公所也表示，每個年齡層對春節市集的「特色」定義與認知不同，潮州春節市集希望帶給民眾熱鬧過年的氣氛，公所也會努力將春節市集規劃得更詳盡合宜。
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