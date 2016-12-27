〈南部〉女祭司漸凋零 祭祀文化恐斷層

2016-12-27

日前又一人病逝

〔記者陳賢義／台東報導〕卑南族知本卡大地布部落「pulingaw（女祭司）」漸凋零，相繼罹病，日前又有一人因病辭世，加上pulingaw年歲均長，沒有年歲較小的傳人，族人憂心傳統祭祀文化恐斷層；部落主席林金德表示，為永續pulingaw組織，經與pulingaw們討論獲同意，及徵詢長老意見，將商請學者編纂中文及羅馬拼音〈經文〉書籍，讓後繼者容易學習。

卡大地布部落舉辦歲時祭儀或各項部落慶典，都得商請pulingaw以古儀祭祀祈福，族人祭祖或有疑難病痛，也會請pulingaw解厄除穢，pulingaw更是部落與祖靈對話的媒介，但因近年師父級的pulingaw，不是年邁，年齡八、九十歲，就是生病，在體力上無法勝任繁重職務，族人深怕斷層，所幸專家學者伸援，將依據蒐集文獻與資料，編纂為中文及羅馬拼音的經文書籍。

林金德說，原住民的傳統信仰，沒有鑽研經文的學校，沒有傳承經文書籍，也沒有講道場所，以及制式化的宗教祭典祭儀，傳統信仰傳承只有一個管道就是師徒制，因為沒有文字，經文也只能死背，現在雖然有了羅馬拼音文字，但師父不認識，學徒也一知半解，恐有消失危機。

林金德指出，要成為pulingaw是非常隆崇與嚴謹，要經過祖靈的挑選，及對祖靈信仰的堅持，要成為師父，更需長時間的培養與試煉，因此，未來將擬定祭儀文化傳承計畫，加強pulingaw學徒的母語能力，以及經文的認識與學習。