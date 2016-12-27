〈南部〉夜間照明有解 棒球場可辦職棒賽

2016-12-27

〔記者黃明堂／台東報導〕台東棒球場夜間照明設備不足，無法吸引職棒等重要賽事來比賽，縣府去年獲體育署兩千兩百五十萬元補助，廠商認為金額太低，兩度流標，體育署應立委劉櫂豪爭取，同意再增加補助四百五十萬元，未來台東棒球場照明設備將能符合正式比賽規格。

立委爭取 體育署再補助450萬

劉櫂豪表示，中華職棒今年度曾安排在花蓮比賽，但因台東棒球場照明設備不足而無法辦理。

他說，行政院「改善國民運動環境計畫」六年計畫內核定兩千兩百五十萬經費補助台東縣政府辦理辦球場照明設備工程，但經過二次流標，計畫期程即將屆滿，他先爭取預算保留，並且檢討流標原因，是因經費不足，廠商投標意願低落，因此多次與體育署溝通協調，體育署同意再增加四百五十萬元經費額度。

劉櫂豪強調，台東縣更是許多知名選手的搖籃，有棒球的故鄉之稱，卻沒有一座可以應付大型賽事的棒球場，過去爭取職棒來台東比賽更因缺乏照明設備而無法成功，希望未來設備改善後，可以爭取更多棒球賽事到台東來比賽，讓台東的棒球迷不再失望。