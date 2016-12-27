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〈南部〉元宵遶境防鬧事 陣頭違者將禁3年

2016-12-27

〔記者黃明堂／台東報導〕陣頭滋事差點兒毀掉台東傳承數十年的元宵遶境，明年籌備會昨天召集各宮廟，要求負責人把「囝仔」約束好，勿糾眾惹事，違者三年不邀請參加遶境；台東警分局偵查隊長許建坤表示，將對打架者依法嚴辦，情節嚴重者依殺人罪移送法辦。

警方也將依法嚴辦

在天后宮拒絕主辦後，台東縣議會與台東市公所已組明年元宵遶境籌備委員會接辦，昨天第四次籌備會，首次邀各宮廟與會，包括副議長陳宏宗、台東市長張國洲，擔任執行長的縣議員陳志峰均疾呼，要求宮廟負責人落實自律，明年若再發生今年的群架事件，再也沒有人敢接辦了。

防脫序 2天遶境變1天

為改善脫序狀況，籌備會將原本兩天的遶境改為一天，隔天改陣頭定點比賽，遶境在午夜一點前必須完全結束。

昨天共有卅家廟宇與會，主辦單位要求報名時須簽切結書，要求約束成員不滋事，違者負民刑事責任；不聽從交通指揮與有辱承辦單位名譽者，將排除遶境邀請名單三年。

宮廟報名時須簽切結書

陳志峰點名「將首」陣頭正是滋事及脫序禍首，每位帶頭的人都必須看好自己的「囝仔」，大家都是出來熱鬧的，不是上街逞兇鬥狠，籌備會也將組紀律小組，督促各隊按時間行進，不能佔地表演。

為了區隔文武陣頭，籌備會規劃分A、B兩隊，前者以藝閣為主，後者以將首陣頭為主，但此議被宮廟質疑，把各陣將首眾在一起，無異成了街頭火藥庫，易生短兵相接，因此籌備會將重新考慮。

台東分局偵查隊長許建坤說，今年元宵兩次陣頭群滋事，有人被砍斷手，重創台東遶境形象，也讓台東失掉遶境補助。警方明年對陣頭打架必依法究辦，情節嚴重者，將依殺人罪移送法辦。另外，每年遶境常見騎機車不戴安全帽，尤以陣頭少年居多，警方強調將以錄影方式蒐證，逕行舉發。

籌備會在四維路與臨海路口設公壇做為終點，為免影響後續隊伍，原規劃進公壇僅參拜不表演，但市長張國洲認為表演可增熱鬧，主張限時表演，陳志峰擔心表演將導致遶境無法在午夜一點結束，不過，將待完成報名後，視陣頭數量再來考量是否於公壇表演。

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  • 台東警分局偵查隊長許建坤表示，遶境滋事情節嚴重者，將依殺人罪法辦。（記者黃明堂攝）

    台東警分局偵查隊長許建坤表示，遶境滋事情節嚴重者，將依殺人罪法辦。（記者黃明堂攝）

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標題：〈南部〉元宵遶境防鬧事 陣頭違者將禁3年


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