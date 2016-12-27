〈台北都會〉267所校外人行道 全面禁菸
〔記者張議晨／台北報導〕北市禁菸範圍再擴大！台北市衛生局昨起新增北市卅一所公私立校園周邊人行道列入禁菸場所，累計共有二百六十七所學校人行道禁菸。衛生局健康管理處長林夢蕙表示，各校已於周邊人行道設置禁菸告示牌及禁菸線，違規於禁菸場所吸菸者，將可依法處二千至一萬元罰鍰。
《菸害防制法》雖明定高中以下學校及室內公共場所全面禁菸，但未將騎樓、人行道等戶外區域納入，如有民眾在校園周邊吸菸，菸味容易飄進校園，且師生行經人行道時，也易遭受二手菸害。
為營造校園無菸環境，北市一○一年四月卅日起，率先在健康國小劃設無菸人行道，今年七月後新增一百八十一所，昨再公告新增卅一所，北市包括公私立高中職以下各校、師大附中、八所大學及台北美國學校等校園周邊人行道，全部禁止吸菸。
台北市教育局科長黃國忠說明，目前除十八所校園沒有人行道之外，教育局所轄各公私立校園周邊人行道，全面實施禁菸措施，教育局也斥資四百卅七萬元補助各校設置禁菸公告及標線設置，共同維護社區及校園空氣環境品質。
除了公私立高中職以下校園人行道全面禁菸外，明年元旦起，北市一千一百五十座公車候車亭也劃入禁菸場所。
林夢蕙說，衛生局今年調查發現，有九成五民眾贊成公車候車區實施禁菸措施，且在一九九九專線及衛生局檢舉信箱也有民眾反映「公車候車亭應禁菸」。由於禁菸公車候車亭多達一千餘座，北市衛生局給予二個月宣導期，明年三月一日起執行稽查取締。
林夢蕙強調，衛生局十二區健康服務中心有一百九十八位稽查人力，未來會加強熱點稽查。北市無菸人行道及無菸公車候車亭資訊可至衛生局「無菸健康網」查詢。
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