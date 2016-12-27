〈台北都會〉拆游泳池改建 泰山貴子公園啟用
2016-12-27
〔記者李雅雯／新北報導〕原「泰山鄉立兒童游泳池」由於場地老舊、設備陽春，整修成本不符效益，經過市府單位評估後在年初拆除，改建為以童趣育樂為主題的「貴子公園」，昨天正式啟用。
泰山鄉立兒童游泳池在民國七十八年落成，為當時泰山鄉唯一的公立游泳池，卻因為游泳池規格不符，遲未通過驗收，直到民國八十九年才啟用。接續卻仍有場地老舊、設備陽春、營運狀況不佳等問題，常淪於「養蚊子」，地方也時有拆除聲音；市府在年初將其拆除，原址打造貴子公園。
貴子公園位於明志路三段七十四巷內，占地五千二百卅八平方公尺，公園內設有盪鞦韆區、遊樂器材、體健設備、香草植物園，整體園區以童趣育樂為主題，現場地面還劃設了跳格子遊戲、牆面以馬賽克磚拼貼出寓言故事、裝飾大型瓢蟲地景，另外還以灌木設計出小迷宮區，營造可愛、活潑氛圍。
昨天恰逢晴朗好天氣，許多民眾一早就到貴子公園內走踏、嬉戲，滿是笑聲、生氣蓬勃。
新建工程處長詹榮鋒表示，貴子公園內的步道採用了導水鋪面，可以導流雨水進入原土層，在熱天時能蒸發、散熱，達到調節溫度效用，多餘的雨水則能透過預埋透水軟管存入雨水回收池中，提供公園內澆灌草木使用。
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