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〈台北都會〉歌。時代與記憶 看見台灣音樂

2016-12-27

〔記者何世昌／台北報導〕文化部出資、台北市政府委辦的「北部流行音樂中心」興建中，硬體園區分為南北基地，以表演廳、流行音樂文化館、產業區三大建物串連，預計二○一八年完工。而台北市文化局負責軟體內容，昨天率先在信義誠品六樓展演廳推出「常設展」前導展〈歌。時代與記憶〉，將台灣音樂劃分為六個時代，細述各時期故事。

文化局去年起著手規劃「流行音樂文化館」的常設展，邀請文化社會學研究家詹偉雄、建築師莊熙平擔任策展人。

常設展的前導展〈歌。時代與記憶〉特別將台灣音樂劃分為六個時代。分別是日治時期的摩登台北（一九三○至一九四○）、經濟起飛群星閃亮（一九五五到一九七五）、民歌時代唱自己的歌（一九七五至一九八五）、吶喊與救贖中的產業蓬勃發展（一九八○至一九九○）、多語言多類型的黃金歲月（一九九○至一九九九）、現場化與全球化的數位時代轉折（二○○○迄今）。

詹偉雄說，一九三○年代「蟲膠唱片」引進台灣，流行音樂始有載體，得以傳播，而社會氣氛牽動流行音樂的發展，大事紀以此作為斷代史的起點，並以社會、文化、音樂、媒體及科技四個面向，細細紀錄各事件。

現場也展示第二屆金馬獎的「平面獎牌」、《滾石雜誌》、台灣第一個電視歌唱節目「群星會」的歌譜與老照片、《桃花泣血記》主題曲黑膠唱片等流行音樂文物，即日起展出至明年一月二日。

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