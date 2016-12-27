〈台北都會〉罐頭遊具out！ 碧湖公園「木造海盜船」開fun

2016-12-27

〔記者何世昌／台北報導〕公園「罐頭遊具」OUT！台北市公園處對家長組成的「還我特色公園行動聯盟」實踐諾言，今年斥資三千八百萬元修繕十六座公園遊具、更新四座公園遊具，碧湖公園本月初完工，園內佇立一座巨型木造海盜船，近期通過SGS檢驗，符合國家CNS安全規範，現已啟用。

有傳聲筒、瞭望台 長25.5公尺

公園處八月底投入四百廿六萬元，將碧湖公園遊具「砍掉重練」，塑膠彩色套裝遊具化身為木造海盜船，船首到船尾長達廿五．五公尺，並設置船艙、船舵、傳聲筒及瞭望台。

攀爬網下設置沙坑 有洗腳台

船身還有三．九公尺高，格子式、攀岩式的攀爬網，滿足孩童自我挑戰需求，下方則設有約四十二坪的沙坑，兼顧安全，沙坑旁更設置洗腳台，方便大人、小孩就近清潔。

船周邊鋪擬真草毯 不怕燙腳

海盜船周邊鋪面則改採「擬真草毯」人造草坪，取代塑膠地墊，太陽曝曬後也不怕燙腳，排水效果也更好。

公園處工務科科長洪鳳琴說，除了碧湖公園，中研公園、榮星公園更新工程也陸續完工。明年也續編兩千四百萬元更新公園遊具，並新編兩千萬元預算打造一座全新的「全共融式兒童遊戲場」。