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〈台北都會〉台北第14間》非營利幼兒園 進駐天母國小

2016-12-27

〔記者何世昌／台北報導〕台北市第十四間非營利幼兒園「天母國小」昨天早上揭幕，台北市長柯文哲致詞時說，中國人去年贏得「半個」諾貝爾醫學獎；反觀，我國教育仍追求「標準答案」，讓整個民族失去創造力，再一百年還是不會拿到諾貝爾獎，因此，他致力推動非營利幼兒園，並鼓勵創新，避免教育過於「單一化」。

濱江國小下學期跟進

台北市教育局一○三學年度起力推非營利幼兒園，其特點是品質比照公幼，每月收費約八千元，介於公、私幼之間。天母國小非營利幼兒園之後，「濱江國小非營利幼兒園」下學期揭幕，屆時台北市將有十五間。

柯文哲昨早出席天母國小非營利幼兒園揭幕式，致詞提到，台北市幼兒園有公立、私立、非營利三類，各有利弊。公立幼兒園價格便宜、品質保證；但下午四點放學、寒暑假不提供收托，對家長而言很不便。私立幼兒園最大缺點是價格偏高。

收費介於公私幼之間

非營利幼兒園則擷取兩者優點：第一、收費介於公、私幼之間；第二、平日收托時間延長、寒暑假照常收托。柯文哲說，未來理想是「公立：非營利：私立」達到「四：三：三」，且非營利幼兒園與公立幼兒園的價差須低於三千元（目前價差約三千四百元）。

柯文哲也提到我國教育問題。他說，諾貝爾獎自一九○○年迄今頒發一一七屆，若僅計自然科學，總共頒發三五一次獎項，其中，去年發明抗瘧疾新藥的中國女性「屠呦呦」獲得「半個獎」。

他說，三五一個獎，中國拿了半個獎，這表示我們教育一定哪個地方出問題。若整個教育都要標準答案、整個民族失去創造力，再一百年還是不會拿到諾貝爾獎。非營利幼兒園由政府提供空間、設備，並鼓勵創新教育，因此他大力推廣興辦，以免教育過於「單一化」。

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  • 公立幼兒園、非營利幼兒園差異比較表。（記者何世昌製表）

    公立幼兒園、非營利幼兒園差異比較表。（記者何世昌製表）

  • 天母國小非營利幼兒園共設3班，圖為「月亮班」教室環境。（記者何世昌攝）

    天母國小非營利幼兒園共設3班，圖為「月亮班」教室環境。（記者何世昌攝）

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台北第14間》非營利幼兒園 進駐天母國小

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