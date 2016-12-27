〈台北都會〉水溝6年蓋不好 鶯歌數十戶污水難排

2016-12-27

〔記者張安蕎／新北報導〕「水溝竟拖六年蓋不好！」鶯歌建國里長林清得抱怨，鎮公所時期里內開挖了一條水溝，卻僅完成了一半、近五十公尺，升格後未繼續施工，延宕六年都沒挖好另五十公尺，若再不開通，恐導致周邊數十戶住宅積淹水。

公所：水溝位於私有地 應由住戶續施作

鶯歌區公所主任秘書李立仁表示，這條水溝位於私有地上，應由住戶自行繼續開挖施作。

林清得指出，鶯歌區全區未設置污水下水道，國華路、育樂街數十戶住戶，都在家內自設簡陋的排水溝，將廢水排到住宅後方一塊低漥地，但該地近期正興建大樓，一旦完工，家戶廢水恐無處宣洩，導致住家積水，因此地主們都已全數同意開挖，盼公所能進場施工，完成這條延宕六年的水溝。

國華路王姓住戶指出，家內自設的排水溝可處理一般廢水，但只要下大雨就常積、淹水，他因此自備抽水馬達，自行疏通水流。

李立仁澄清，當年因牽涉私有地問題，未繼續完成水溝施作，公所負責公共水溝，已設置道路水溝，家戶的廢水大部分應是排入屋前道路的公共水溝，住戶自設的水溝排水量較少，經水利專家會勘，新建物蓋成後，不致嚴重影響家戶排水，為了消除住戶們的憂慮，公所已完成家內水溝的清疏工作，也正與建商溝通，盼施作建物排水管時，能協助周邊住戶分流。