〈台北都會〉刪減31.53億 明年歲出預算1563億
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市一○六年度總預算案昨天審查通過，歲出預算原編列一千五百九十五億餘元，總計刪減三十一．五三億元，刪減比率約二％，經融資調度後，差額五千五百七十六萬元，由市府自行調整，修正後歲出預算是一千五百六十三億餘元。
新北市一○六年度總預算審查牛步，市議會延會十天仍「難產」，有爭議的刪除動議均延後討論，議會效率飽受質疑，上週五決議加開四天臨時會，昨天是最後一天，各黨團上午起閉門協商，市府官員奔走溝通，下午開會後短短兩小時內，火速通過總預算案。
副市長李四川表示，關於延後討論的預算，已要求局處首長針對議員有疑慮的地方補充資料說明，並個別和議員請託，做不夠的市府會檢討。
執行率低 工務局公設基金20億砍了
民進黨團總召張瑞山表示，本次刪除較大筆預算為工務局挹注新北市公共建設用地基金二十億元，主要是該筆基金收入為市有不動產抵押借款所得，用於闢建道路、公園等執行率低落，刪除符合實際情況；捷運建設刪除八億元，因新北市三環三線推動延宕，屢有爭議，包括環狀線原定去年底完工，延至一○七年，三鶯線招標案爆發圖利、黑箱疑雲等，預算執行率低。
民進黨團副召集人陳永福指出，一○六年度各局處舉辦非必要宣導與活動過多，包括承攬市府活動的廠商對外尋求贊助，帳目不透明引發質疑，相關預算共刪除約四億元。
各局處退休人員三節慰問金刪除
值得一提的是，分組預算審查階段，綠營議員李坤城、何博文等人，提案全數刪除退休公務人員子女教育補助費，並刪減現職公務員子女教育補助、婚喪生育補助、宿舍搬遷補償費等，但二讀時國民黨提恢復動議，最後大會決議統刪各局處退休人員三節慰問金共七千一百三十九萬元。
國民黨團書記長周勝考認為，近年市府核實編列預算，各局處每個項目支出都比去年精簡，朝野政黨對於「公帑須花在刀口上」皆有共識，讓預算案順利通過，盼市府如實執行，議會將持續監督。
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