〈台北都會〉公宅基地追加 議會但書落落長

2016-12-27

〔記者鍾泓良／台北報導〕市議會今年初針對公宅預算做出綜合決議，要求市府應依公民參與及i-Voting精神，舉辦兩次以上公聽會，在獲得多數居民同意後，才得進行設計規劃。工務委員會昨天審查公宅工程費時又針對未來公宅基地追加但書，要求規劃設計完成，須獲得居民共識，並向工務委員會、選區議員報告才可以動支工程費。

多數居民、區議員同意 才能動工

議員汪志冰認為，今年初的綜合決議是抓多數居民同意，認為這樣過於籠統。議員秦慧珠則建議，都發局召開兩場說明會，取得多數居民同意後，才可開始規劃設計；完成設計後再向工務委員會報告，同時邀請該選區的議員一起列席取得共識後才能動工。

另外，工務委員會昨審議到文山區興隆公宅二、三期五處基地預算時，議員簡舒培認為都發局編列工程預算過於樂觀，未計算到溝通時間，建議將工程費刪除，僅保留規劃費，等到明年設計好及居民溝通好再編列工程費。但都發局長林洲民認為，若一切順利，明年就有機會可以開工，不解為什麼還要多等一年才能動工，多次強調「我不急，台北應該急！」

簡舒培反駁，去年編列在文山區景美女中調車場的工程費用到現在也還沒做完，強調預算就是要花在刀口上，不應該框在那邊沒在用。最後，工務委員會召集人李建昌經過協商，決議興隆公宅二期Ａ基地、Ｅ基地通過工程預算，但三期的Ｆ、Ｈ、Ｉ基地則刪成一元保留項目。