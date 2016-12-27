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〈台北都會〉民調15個月後才掉 柯：已很厲害

2016-12-27

民調掉 柯：只要投票那天高就好

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨接受台北之音「蔻蔻早餐」專訪，談到自己民調差，柯文哲說「沒有什麼好哭的！」他大學同學林丕榮成績不錯，曾說考前、考後都不會，只有考試時候會，所以民調也一樣，「只要投票那天高」，還說這叫階段性目標，此外，連續劇要維持一年高收視率很難，他的連續劇演到十五個月才掉，自誇「已經很厲害」。

今年十二月廿日，新台灣國策智庫公布六都施政滿意度民調，柯文哲以僅卅九．三％滿意度墊底；但當天北市研考會隨即公布市長今年下半年滿意度調查，滿意受訪者達四十八．四％、不滿意卅八．七％，官方民調呈現出擺脫死亡交叉。但TVBS本月廿五日公布民調，柯滿意度卻是卅五．七％、不滿意度飆至五十九％，成績比九月媒體民調還差。

談到與民進黨整合，柯文哲僅說，民進黨是很重要的盟友，要爭取最大多數的朋友，「統戰是朋友多、敵人少」；不過有時你想整合，人家也不想，他強調自己講話算數，但政治上講話算數的沒幾個。若民進黨堅持要推派參選人，柯文哲是否退選？柯不願正面回應，並指柯文哲最大敵人就是自己，他準備背水一戰。

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