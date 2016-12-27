〈台北都會〉後悔跟趙藤雄「答嘴鼓」 柯：素人就是笨

2016-12-27

柯坦言太沉不住氣 當時應冷回答

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨於廣播節目受訪大巨蛋案，並指他唯一犯的真正錯誤就是「隨之起舞」，意即遠雄董事長趙藤雄罵他，就不該回嘴，若時光倒流重來一遍，他應該要「冷冷回答，請遠雄趕快通過內政部營建署台灣建築中心防火避難性能審查」，柯還感嘆「我們這種素人就是笨！」但若遠雄將大巨蛋園區營運期容納六萬人的版本送至北市府，進度將會很快。

柯文哲指出，大巨蛋民國一百年通過建照後，從未按照那個圖施工，施工日商大林組營造卻對北市府說從頭到尾都按圖施工，「所以趙藤雄也覺得很冤枉，說以前都可以不按圖施工，為什麼現在按圖施工？我說你（趙）這樣講，我實在回答不下去」、「他（趙）說不然蓋好給你（北市府）罰錢而已，我說你（趙）蓋完都蓋完，安全問題怎麼解決？」

大巨蛋送6萬人版本 柯：那就快

柯文哲表示，大巨蛋在台灣建築中心審兩年審不過去，「干我屁事！」因為一百年大巨蛋取得的建照，其環評核准是六萬人（引進人口），但至營建署申請防火避難性能審查時申請十四萬人，「你是委員你敢簽嗎？嚇都嚇死了，所以拖那麼久」，柯說明，大巨蛋通過台灣建築中心審查後，要送至北市府審查，如果用六萬人營運，那很快。柯文哲還表示，前兩任市長因選票壓力，向大巨蛋妥協。

遠雄駁容納14萬人 為避難人數

不過，遠雄企業團發言人楊舜欽發聲明稿澄清，遠雄從沒有說過以前可以不按圖施工，市府所稱未按圖施工，起於市府不認一○二年五月二日通過的圖說，目前已在高等行政法院審理中，市長不應對審理中案件妄自揣測誤導。楊還說，大巨蛋容留人數不是市長說的六萬人！六萬是環評引進人口數，十四萬是建築中心審查的避難人數。

遠雄批市府於臉書發文罵髒話

楊舜欽指出，大巨蛋口水戰是市府引起，罔顧談判內容，污衊一身酒氣，半夜在臉書發文罵髒話的都是市府，是誰在挑起口水戰；遠雄為終止口水戰已提起相關民事訴訟。

台灣建築中心今年十二月初進行第九次審查會議，遠雄正依照委員們意見修正圖說，預計增加廿八處樓梯、出口，並大減三、四千坪商場面積、數百格停車位。大巨蛋要復工，還須送案至台北市都市設計審議委員會、環評會審查，最後辦理建照變更。