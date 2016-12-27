〈台北都會〉富產險獨董 李中彥15萬入袋
2016-12-27
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府推派文化大學資管系副教授李中彥任富邦產險官派獨立董事，市議員王鴻薇上週踢爆李並無相關學、經歷，還是台北農產運銷公司董事林秋慧的丈夫，質疑是酬庸，用位置補償林。財政局表示，李中彥為十一月廿二日由富邦產險召開董事會所推派出來的獨董，按照時間應該已領得第一個月十五萬元薪水。
財政局長陳志銘澄清，之前外界誤傳李中彥的月薪為十八萬元，但他說這是富邦金控獨董的薪資，而李所擔任的是富邦產險獨董，薪水為十五萬元。財政局副局長游適銘補充，除了基本薪資以外，獨立董事每一次召開董事會可領得出席費一萬元，但截至目前為止，富邦產險並無再召開董事會。
北市府副發言人劉奕霆表示，市府仰賴李中彥的專業能力，並非私相授受；若對於李擔任獨董有任何疑義，將交由財政局去討論。記者致電給李中彥位於文化大學資管系的研究室無人接聽，資管系辦公室表示李中彥昨天下午外出，無法取得聯繫，至截稿前未取得回應。
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