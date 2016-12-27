〈台北都會〉韓國瑜推薦林秋慧 議員批如詐騙集團
2016-12-27
〔記者郭安家／台北報導〕台北農產運銷公司前董事長許長仁被拔官後，市長柯文哲隨後酬庸許長仁擔任富邦產險獨董，在市議員抨擊後即「暫緩」執行；反觀北農公司內定董事長林秋慧的夫婿李中彥，也被酬庸任富邦獨董，柯卻稱李有專業背景，夫妻倆「差別待遇」每月爽領三十五萬元。民進黨市議員梁文傑昨指控，林秋慧受北農總經理韓國瑜推薦，而市長柯文哲又信任韓，是今天問題所在，他批「這根本是詐騙集團！」
記者昨晚再度去電林秋慧手機號碼，詢問是否為林秋慧，電話另一頭女士起初有應聲，接著詢問「你哪位？」但在記者表明身分後，該女士即說「你打錯了」並掛掉電話。
外傳林秋慧早年拜託柯文哲喬安排病床後，市長室主任蔡壁如也熟識林，市議員也曾質疑蔡插手許長仁拔官案，據了解，為喬北農人事，蔡也擔任密使與前雲林縣長張榮味見面。但蔡壁如昨表示，過去病人這麼多，她也不認識林秋慧，他是因府內工作才認識林及韓國瑜，並強調「我的角色是出了事才上火線。」
柯宗教性強，另有兩位宗教人士證實，柯選舉期間，林秋慧曾對外宣稱透過高雄佛光山、新北市貢寮靈鷲山等系統幫柯助選，都是擔任牽線角色，林又會參加民進黨活動，且對外介紹自己是民進黨秘書長洪耀福的學姊，導致柯文哲不疑有他。但對此，林鶴明則說，選前未曾看過林秋慧。
梁文傑指出，林秋慧、李中彥夫婦與韓國瑜早就認識，曾合作搞水果銷中國的生意；至於柯文哲則不了解北農，又信任韓國瑜，導致今天問題所在。梁說，林秋慧對外宣稱是林洋港姪女，但前南投縣長林源朗已經否認，「這根本是詐騙集團！」
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