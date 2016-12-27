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〈台北都會〉修約箝制北農 北市市場處擬一果租約改半年

2016-12-27

財委會：擬提高抽成、停車費

〔記者黃建豪／台北報導〕北市第一果菜批發市場（萬大市場）由北市府委託台北農產運銷公司營運，雙方合約年底到期，但北農今年爆發人事紛爭，市議會要求市場處修改與北農間的委託經營管理合約。市場處昨赴市議會財政建設委員會報告新合約，卻因提供資料不足而吃閉門羹。但財委會總召劉耀仁透露，要求修改內容，包括提高市府租金抽成、提高停車場場地使用費，以及約期從三年一約改為半年約等。

市場處表示，第一果菜批發市場進貨量平均逾兩千公噸，為大台北地區最主要蔬果供貨源，目前委由北農營運，蔬果從進貨管理、檢驗、定價到拍賣，都是由北農經手，若管理合約出現空窗期，導致市場管理機制中斷，恐影響數百萬人生計，且隨著年關接近，市場穩定供應更顯得重要。

今年十月底自北農董事會後，市府失去董事會主導權，市長柯文哲曾動怒表示，可將北農經營的第一、第二果菜批發市場收回，因為場地、設備都是市府所有，意即中止雙方合約，由市府自行籌組新公司管理市場。但市場處分析新公司恐耗時過久且成本過高，柯文哲放棄籌組新公司，十二月初指示市場處完成與北農續約。

市府棄組新公司 擬改約期

過去市府與北農一次簽約就是三年，但北農遭雲林前縣長張榮味派系把持，以民進黨議員為主的財委會建議將第一果菜批發市場的委託經營管理合約做為箝制手段，透過縮短合約加強政府對北農的控制，市府提議改為一年一約，財委會則建議半年一約。

續約急迫 財委會：別擔心

財委會上週即要求市場處於昨天報告合約修改內容，同時提供北農與全聯福利中心的平價蔬菜供應契約文件。市場處雖於昨天上午就待命，北農主秘路全利亦到場，但下午二時市場處官員就定位後，劉耀仁卻說輪到審查動產質借處，要市場處下次再來。議員林瑞圖擔心，市府與北農合約到期，若不盡快完成審理，蔬菜供應恐會出問題，劉耀仁則強調「不用擔心」。

市場處官員透露，合約已照財委會的要求修改，劉耀仁拒審是因為提供給財委會秘密審閱的平價蔬菜供應契約文件資料，議員不滿意，要求市場處補件。

不滿全聯契約 數字遭遮蓋

劉耀仁事後受訪稱，平價蔬菜供應契約文件僅提供影本，且遮蓋許多數字，不具誠意。但劉打包票說，與第一果菜批發市場的合約修正內容已做出很大改善，年底前一定會讓合約通過。

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  • 北農爭議事件簿

    北農爭議事件簿

  • 第一果菜批發市場每天進貨蔬果逾兩千噸，左右大台北地區民生。（記者黃建豪攝）

    第一果菜批發市場每天進貨蔬果逾兩千噸，左右大台北地區民生。（記者黃建豪攝）

  • 位於萬大路的第一果菜批發市場由台北市政府委託台北農產運銷公司經營。（記者黃建豪攝）

    位於萬大路的第一果菜批發市場由台北市政府委託台北農產運銷公司經營。（記者黃建豪攝）

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