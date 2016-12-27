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〈台北都會〉徵樂壇新星 文化局贊助辦音樂會

2016-12-27

〔記者李雅雯／新北報導〕文化局昨天公告「二○一七樂壇新星」徵選辦法，特別邀請廿一歲小提琴家曾宇謙擔任活動代言人，歡迎各方好手踴躍報名，入選者將可獲得在新北市藝文中心舉辦個人音樂會的機會。

「夢想有多大，舞台就有多大」曾宇謙去年在人稱「古典音樂界奧運」的柴可夫斯基國際音樂比賽上拿下獎項，他以活動代言人身分勉勵說，找到舞台相當重要，「樂壇新星」就是一個絕佳的管道，抓住來臨的機會、勇於正面接受挑戰，為自己創造上台的契機。

文化局副局長于玟說，市府提供具體方案支持青年音樂家，文化局將提供演藝廳檔期、經費補助、票務、行政執行和宣傳等資源，讓青年音樂家籌辦自己的音樂會，期盼「樂壇新星」成為永續的舞台，讓才華洋溢者發光發熱。

文化局今年首次策劃「樂壇新星」徵選，獲得熱烈回響，八十九組參加，最後選出十組入選者；第二屆即日起到明年（二○一七年）三月卅一日接受報名，分古典音樂、傳統音樂和綜合跨界三個組別，歡迎卅歲以下音樂家參加。

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  • 文化局公告「二○一七樂壇新星」徵選活動辦法，歡迎各方好手參加。（文化局提供）

    文化局公告「二○一七樂壇新星」徵選活動辦法，歡迎各方好手參加。（文化局提供）

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