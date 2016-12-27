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BOSE下修家庭劇院的空間需求
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉坪林、深坑公共托老中心開幕

2016-12-27

〔記者張安蕎／新北報導〕市府在坪林、深坑區新增兩座公共托老中心，昨天舉辦開幕典禮，宣布達成卅一座托老中心的目標，長輩不用離開家被送到老人院，白天在社區托老中心接受照顧，晚上回家和家人團聚，落實在地安養。

由社會局與公所共同輔導兩個民間社福團體經營的坪林水柳腳公共托老中心、深坑詠靜公共托老中心，分別提供十五名及十八名日間托老服務，同時設有銀髮俱樂部，提供長輩免費使用復健器材、閱讀室、交誼廳、棋藝區、卡拉ＯＫ室等設備，並舉辦健康促進課程、文康休閒活動、心理健康工作坊及連結代間志工資源等服務。

市長朱立倫表示，坪林區六十五歲以上老人有一四九四人，老年人口比率為廿二．八四％；深坑區六十五歲以上老人計有二七六九人，老年人口比率為十一．六九％，藉由公共托老中心的設置，讓長輩們走出家庭與他人互動，能減緩家庭照料的壓力。

位於產茶區的坪林水柳腳公共托老中心，提供長輩一系列製茶活動，包括製作茶葉草仔粿、包裝茶葉等；深坑詠靜公共托老中心則位於一棟綜合型照顧機構內，上有護理之家、下有藥局與診所，可給予長輩完善的醫療及照顧需求。

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  • 坪林、深坑區新增兩座公共托老中心，市府舉辦開幕典禮。（記者張安蕎攝）

    坪林、深坑區新增兩座公共托老中心，市府舉辦開幕典禮。（記者張安蕎攝）

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