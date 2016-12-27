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〈台北都會〉跨越中山路及新府路 新板特區遠百空橋動工 107年完工

2016-12-27

〔記者賴筱桐／新北報導〕為仿照台北市信義計畫區空橋系統，台北縣政府時期鼓勵建商開發新板特區，捐贈空橋或公益空間，串聯商業區，近期板橋遠東百貨銜接稅捐稽徵處的空橋動工，預計一○七年完工，未來跨越中山路及新府路，可省下等待漫長紅燈時間，購物、洽公更便捷。

該空橋規劃多時，過去遠東百貨公司和建商愛板新紀公司對橋體設計和造價談不攏，協商兩年多蓋不成，今年雙方取得共識，十一月機具進場施作先期工程，辦理樹木移植與管線挖掘作業。

城鄉局都市設計科科長程靜如表示，本案空橋總長約九十公尺，完工後將跨越板橋區中山路及新府路，串連新北市稅捐稽徵處、遠東百貨及曼哈頓金融中心三棟大樓，預計一○七年七月完工，開通後民眾可透過空橋系統，從板橋車站通往誠品書店、稅捐處、遠東百貨、辦公大樓及綠色生活館，不需要再等待漫長紅燈。

程靜如說，新板特區共規劃十二座空橋，目前完成七座，其餘五座辦理中，除此案外，還包括麗寶百貨至台電大樓段空橋，目前由台電公司進行室內裝修工程；板橋火車站至捷運環狀線Y15站空橋，須配合捷運環狀線工程與站體共構；新北表演中心至權世界社區空橋，將配合表演中心開發案期程共構興建；勝輝都更案基地至橋峰社區空橋，目前進行都市更新權利變換程序，須配合建案落成。

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  • 本案空橋總長約九十公尺，完工後將串連新北市稅捐稽徵處、遠東百貨及曼哈頓金融中心等三棟大樓。圖為完工模擬圖。（城鄉局提供）

    本案空橋總長約九十公尺，完工後將串連新北市稅捐稽徵處、遠東百貨及曼哈頓金融中心等三棟大樓。圖為完工模擬圖。（城鄉局提供）

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