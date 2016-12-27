〈台北都會〉終止連14漲 明年公告土地現值跌0.37%
板橋雙子星大樓八度蟬聯地王 每坪約247萬
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市一○六年度公告土地現值評議結果昨天出爐，較一○五年平均下跌○．三七％，終止民國九十二年以來連續十四年上漲趨勢，明年一月一日公告；一○六年全市地王由新板特區「板信商業銀行雙子星大樓」八度蟬聯，換算每坪約兩百四十七萬元。
地政局專門委員徐鳳儀表示，公告現值每年調整一次，是課徵土地增值稅、遺產稅及贈與稅的依據，較能反映市場情況；國內整體經濟情勢不佳，今年起房地合一稅制上路、地價稅調漲等因素，市場保守觀望，交易量明顯下滑，影響一○六年公告現值。今年迄今為止，全市不動產移轉件數，比去年同期減少十三％，根據實價登錄資訊，部分地區預售屋及新成屋價格呈下滑走勢，成交行情大致持平或微跌，地價波動不顯著。
雙北、桃園均下跌 台中、台南、高雄上漲
以六都而言，台北市、新北市、桃園市一○六年公告現值分別較一○五年下跌二．四三％、○．三七％、一．一％，台中市、台南市及高雄市，分別較去年上漲一．七五％、一．三％、○．六八％。
地政局分析，板橋、永和屬於新北市高房價區，受經濟情勢不佳影響，市場銷售及成交價格略微下滑，一○六年公告土地現值分別下跌二．一六％及一．七八％，淡水淡海新市鎮、五股洲子洋重劃區新成屋價格下修，分別下跌一．○二％及○．九六％；另新店中央新村北側區段徵收案及土城暫緩發展區市地重劃案完工，適度反映市場行情，分別上漲一．九八％及一．六四％。
坐落板橋區新府路與縣民大道交叉口的「板信商業銀行雙子星總部大樓」所在地，連續八年蟬聯新北市地王，一○六年公告土地現值為每平方公尺七十四萬九千元，換算每坪兩百四十七萬餘元，相較一○五年每坪兩百五十七萬餘元，跌幅約三．六％。
最低價土地為烏來區桶后附近與福山植物園交界的保安保護區，公告土地現值每平方公尺一百七十元，換算每坪地價約五百六十二元，與一○五年相較呈持平趨勢。
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