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〈北部〉慶耶誕酒駕被逮 剛果神父︰我錯了

2016-12-27

「一年就喝這麼一次」

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕從剛果來台傳教的天主教神父石喜善，25日晚間因耶誕聚餐喝了些啤酒，騎機車回住處時被警方攔檢到酒駕，他一直向警方道歉，並對於酒駕行為感到後悔，「一年就喝這麼一次慶祝耶誕，沒想到就犯法，真的很不好意思！」

來台7年 熱愛寶島人情味

37歲的石喜善說，年輕時就到國外攻讀神學，曾在法國、梵蒂岡等地讀書十多年，7年前才到台灣，他說很多想傳教的外國人因為怕國語難學，因此選擇來台的傳教士相對較少，但他想挑戰自己，在精通英文、法文、義大利文之後，決定來台傳教並學習國語。

他說，來台7年，真正體會這裡「最美的風景是人」，他遊歷世界各地，很少像台灣這樣人情味濃郁、時時刻刻大家都準備伸援手幫助陌生人的地方，他早就愛上這片土地，不僅到新竹教區傳教，而且也決定長期定居下去。

騎車搖晃 酒測值高達0.53

平日從不喝酒的他，25日晚間因為慶祝耶誕而參加餐會，席間喝了2杯啤酒，因為覺得自己應該沒醉，於是就冒險酒駕返回住處。

頻頻道歉 感謝警耐心

新竹市警局第二分局關東橋派出所巡邏員警26日凌晨發現這位黑人神父騎機車左右搖晃，而且方向燈一下打左邊、一下打右邊，明顯是喝醉了，於是將他攔下盤查，酒測值高達0.53。

在派出所做筆錄時，石喜善頻頻向警方道歉，表示「我知道錯了！」「感謝警方對我的耐心！」而且還對警方深夜執勤沒睡表示關心與慰問之意，讓員警也感到窩心，覺得這名黑人神父真的很可愛！

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  • 來自剛果的神父石喜善慶祝耶誕節聚餐飲酒，在騎車返回住處路上遭警攔檢，酒測值高達0.53被當場逮捕。（記者蔡彰盛攝）

    來自剛果的神父石喜善慶祝耶誕節聚餐飲酒，在騎車返回住處路上遭警攔檢，酒測值高達0.53被當場逮捕。（記者蔡彰盛攝）

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