〈北部〉迷航10小時 失智婦從大雅騎到苑裡
2016-12-27
沒油推車才被警發現
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台中市54歲施姓婦人25日上午11點多從台中市北屯區住家，騎機車外出到大雅區繳交電信費，由於施婦有輕微失智情形，忘了回家路線，竟一路騎車從台中市大雅區、沙鹿區、梧棲區、清水區、大甲區，直到苗栗縣苑裡鎮，被夜間路檢員警發現，家屬昨天前往帶回，結束這場驚魂記。
苗栗縣警局通霄分局表示，烏眉派出所長王坤南、警員李建國25日晚間10點在台1線、苗140線執行路檢勤務時，發現施婦一個人推著機車，神態相當疲憊，警方一度以為施婦酒駕欲躲避攔檢趨前查看。
警方一問之下得知，原來施婦是忘了回家的路，剛好騎到苑裡鎮機車汽油用盡，只好在半夜獨自推著機車，酒測後也確定施婦未酒駕。
施婦只依稀記得自己一路往西騎到梧棲後，就忘了自己身處何方，只好繼續往前，沒想到竟然騎到苑裡鎮。
幸好，施婦身上還帶著身分證，警方查閱請施婦轄區派出所聯繫家屬，施婦女兒接獲警方通知後說，自己跟丈夫25日一早就出門到苗栗縣獅潭鄉遊玩，不知道母親竟然也騎車到苗栗縣。
警方後來將施婦帶回派出所安置，提供食物和茶水果腹，昨天上午施婦女兒趕到通霄警分局將媽媽帶回，結束這場10小時迷航之旅。
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