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〈北部〉助敘利亞難民 慈濟海外志工伸援

2016-12-27

〔記者王錦義／花蓮報導〕敘利亞內戰造成上百萬難民在國外避難，慈濟基金會位於加拿大多倫多的志工也伸出援手，協助社區關心當地的敘利亞難民家庭，志工朱啟誠與蘇穎青夫婦返台分享海外助人的經驗，希望能喚起社會大眾關心難民問題。

「吃了一個月的罐頭，而且衣服單薄，加上沒有傢俱，難民的處境相當艱困」 朱啟誠說，加拿大政府在去年十一月開放收容二萬五千個敘利亞難民，其中少數私人擔保入境的難民，一抵達加拿大，生活立即陷入困境，加拿大多倫多慈濟志工，主動伸出援手，至今陸續幫助過十二個家庭，讓這些新移民有回到家的感覺。

朱啟誠說，剛開始難民也質疑為什麼志工要免費幫助他們，但當志工們跟他們解釋說，慈濟的核心價值，當你們自己有能力時，也要回饋社會，透過這樣愛的循環，社會才會更祥和，後來這些新移民也開始仿效慈濟當初的竹筒歲月，每日零錢存撲滿，然後捐給幫助敘利亞人的天主教教會，產生一股愛與善的循環。

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  • 慈濟基金會位於加拿大多倫多的志工，協助社區關心當地的敘利亞難民家庭。（慈濟基金會提供）

    慈濟基金會位於加拿大多倫多的志工，協助社區關心當地的敘利亞難民家庭。（慈濟基金會提供）

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