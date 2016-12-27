〈北部〉門諾義賣月曆 護理小鮮肉助陣
2016-12-27
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮門諾醫院外科病房護理師郭聖杰，今年九月才剛投入護理工作，因外型陽光亮眼，在一群女護士中格外引人注目，被病人私下封為「外科病房小鮮肉」，近日他與護理師們一起為門諾醫院義賣月曆，預計將把募款所得全數投入東部護理招募基金，培育更多白衣天使。
門諾醫院連續三年獲贈長榮愛心空姐月曆，今年還加碼國軍弟兄英勇猛男照，限量五百本月曆目前已陸續有善心人士認購，院方為了將愛心發揮到最大效用，決定將所得作為東部護理培育計畫基金，幫助偏鄉學子就學，投入醫護行列。
在一群由護理師組成的公益大使中，唯一的「男」丁格爾郭聖杰，剛從學校畢業，目前正在外科病房服務，臉上雖還帶著鮮嫩稚氣，但英挺的外型，讓他穿梭在病房中，顯得格外受人注目，加上熟練的護理技術，很快獲得肯定，成為病患口中的「外科病房小鮮肉」。
「擔任月曆義賣公益大使，深感驕傲！」郭聖杰說，求學時就是因為有門諾的助學金贊助，才能順利完成學業，一圓白衣天使的夢想，盼自己也能夠站出來響應活動，邀約更多民眾一起讓偏鄉弱勢學子完成學業。
門諾醫院公共事務總監周恬弘表示，今年共有卅六名花東學子因東部護理人員培育計畫而受惠，估計前二年經費就要超過一千三百萬元，期盼透過勸募活動，培養在地優秀護理人才，除穩定東部人力需求，更可提升整體醫療照護品質。
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