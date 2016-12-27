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〈北部〉認養變龍園 宜市民權社區全國特優

2016-12-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市民權社區發展協會認養管理的「變龍生態園區」，參加環保署空氣品質淨化區優良認養單位徵選，獲特優殊榮；宜蘭市公所昨頒五萬元獎金表揚；市長江聰淵說，未來會輔導更多社區，投入街角綠美化行動。

宜蘭市「變龍生態園區」簡稱「變龍園」，面積約九百坪，原為國立蘭陽女中校地，去年初無償提供閒置土地讓民眾使用，去年十月民權社區接手進行綠美化工程，今年三月完工。

民權社區去年就獲得環保署「空氣品質淨化區優良認養單位徵選活動」特優，今年再次以「變龍園」蟬連，社區志工各依專長，為綠美化付出，期許更多閒置土地能活化。

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  • 宜蘭市民權社區綠美化「變龍生態園區」，獲得全國特優。 （記者林敬倫攝）

    宜蘭市民權社區綠美化「變龍生態園區」，獲得全國特優。 （記者林敬倫攝）

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