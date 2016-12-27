〈北部〉代課教師暑假上班 縣府：應支日薪

2016-12-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理教師反應，暑假需到校工作，但因合約僅到暑假前，校方不支薪；縣府表示，民國一○三年就發文要求各校確實支薪；宜蘭縣教師工會理事長朱堯麟指出，該文僅要求各校本於權責決定是否支薪，很多學校會鑽漏洞不支薪；縣府回應，沒有授權學校決定不支薪，會再明確通知。

朱堯麟昨於臉書Po文，「原來最會壓榨員工的單位不是私人企業而是政府機關！暑假要代理老師到校上班，卻不給薪水！」他說，現今政府重視轉型正義，宜蘭縣公部門卻連最基本的薪水都要苛扣，實在讓人匪夷所思。

朱堯麟指出，代理教師在學校屬於弱勢團體，因為一年一聘，深怕明年拿不到合約，遇到工作拿不到薪水狀況，只能敢怒不敢言，加上縣府通知各校的公文不清不楚，只提及本於權責決定支不支薪，讓校方可以遊走模糊地帶，代理教師暑假工作拿不到薪水情況相當普遍。

縣府教育處學務管理科長林麗玲說，全縣五百名代理老師，約有兩百名兼行政職，如果暑假兩個月都給薪，縣府需多支出近三千萬元經費，在地方財政有限情況下，一○三年就發文給各校，要求應以日薪方式，支付於暑假工作的代理教師薪水。

林麗玲說，至於公文提及各校本於權責決定是否支薪，是讓學校本於權責決定，暑假期間的行政工作及新生輔導，是否需要代理老師協助，並非授權給校方決定要不要給薪水，近期會再通知各校釐清疑義。