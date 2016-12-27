〈北部〉芃芃溫泉 86年重現

2016-12-27

芃芃溫泉位於宜蘭縣大同鄉英士村，在北橫宜蘭支線上，可從宜蘭循著台七省道，經牛鬥橋至英士橋，再由橋頭旁小徑進入英士村。芃芃溫泉屬於野溪溫泉，由於位於深山，交通較不便利，但也因此保有原始自然風貌，不但泡溫泉時可以享受蟲鳴鳥叫，也能一邊欣賞山光水色。

芃芃溫泉因為緊臨芃芃溪而得名，雖然這邊的溫泉很早就被發現，但因為水量不豐，所以前往的人也不多，10多年前因為土石流爆發，將溫泉源頭掩埋；直到民國86年溫妮颱風侵襲，山洪造成溪流改道，溫泉才又再次出現，而且水量比以前更豐沛。（記者簡惠茹整理）