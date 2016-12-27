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〈北部〉為拍攝污染環境 議員促訂自治條例把關

2016-12-27

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕兩年前澎恰恰拍攝團隊，在礁溪五峰旗燒炭製造煙霧，上週又有廣告公司在大同鄉芃芃溫泉撒鹽製造雪景；鄉長陳成功、鄉代表會副主席鐘進財都氣憤說，主管機關再不管理，不排除封路。縣議員陳傑麟要求縣府訂定自治條例把關，才能避免生態受破壞。縣文化局表示，正在討論制訂方向。

除了這次撒鹽事件，二○一四年由澎恰恰執導的「鐵獅玉玲瓏二」劇組，曾經為了製造煙霧效果，在礁溪五峰旗風景區燒木炭產生惡臭引起批評，但縣政府一直未有相關法規可以規範。

「縣府應該做好把關。」議員陳傑麟說，縣府應訂定相關辦法例如自治條例，以免類似事情一再發生，拍攝前要掌握拍攝過程是否會對生態造成傷害，在特殊環境更要經過核准才行。

議員薛呈懿表示，為了表達對藝文團體的友善，又能把關生態環境不受破壞，縣府文化局應建立機制，制訂自治條例或辦法，區分出哪些區域拍攝只需要送資料備查，告知縣府將進行拍攝，哪些生態敏感區域應經過審查，保障環境不受破壞，這不是在限制拍攝自由，而是要做好完善配套。

文化局：將考慮設法規範

宜蘭縣文化局訂有協拍辦法，但只是提供拍攝團隊需要縣府合作或幫助，才需要申請，其餘並無特別規範。局長李志勇說，事情發生後，內部已在檢討並擬訂拍攝辦法的可能性，原本協助拍攝的用意，是希望可以為宜蘭做好宣傳和行銷，但經過這次事件，縣府會好好想想，考慮設置相關辦法予以規範。

文化局指出，要來宜蘭拍攝的團隊，文化局可以擔任協調角色並提供諮詢，讓拍攝過程更為順利，但前題必須學會對環境尊重與友善，否則，縣府並不歡迎。

縣府表示，野溪溫泉過去縣府曾做簡單整理，後續會跟公所共同協商，設置簡易設施、維護清潔，並對環境共同把關，近日將偕同大同鄉公所一起會勘。

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  • 大兼廣告公司為製造雪景，竟在芃芃溫泉撒鹽，大同鄉部落民眾大罵惡質廠商，欺人太甚。（大同鄉公所提供）

    大兼廣告公司為製造雪景，竟在芃芃溫泉撒鹽，大同鄉部落民眾大罵惡質廠商，欺人太甚。（大同鄉公所提供）

  • 芃芃溫泉位於宜蘭縣大同鄉英士村。（大同鄉公所提供）

    芃芃溫泉位於宜蘭縣大同鄉英士村。（大同鄉公所提供）

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