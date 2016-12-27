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〈北部〉看好觀光潛力 5業者申建旅館

2016-12-27

〔記者俞肇福／基隆報導〕五二○新政府上台後，中國觀光客銳減，有的縣市出現旅館、民宿求售風，但是基隆市卻逆勢上揚，近兩年除了老舊旅社拉皮改裝外，目前還有五家業者向市府申請興建旅館。

基隆市政府交旅處長李綱說，今年八月中正區享住旅店開幕；另外，共有五家業者目前申請興建旅館，有四家是中正區、有一家在仁愛區。上述五家旅館完工後，將為基隆市再增加七百一十七間客房。

根據交旅處提供的基隆旅館旅客住宿資料顯示，民國一百年有三十五萬五千一百三十二人次，一○一年有四十萬六千四百九十九人次，一○二年有四十二萬二千七百五十六人次，一○三年有四十六萬七千卅五人次，一○四年有四十五萬八千五百四十三人次，今年上半年為廿三萬九千二百零一人次，即便下半年中客減少，預估今年也有四十萬人次左右。

交旅處長李綱表示，基隆市目前有三十二 間旅館，共有一千二百九十五間房間，當外縣市傳出有業者要出售飯店、出售民宿；基隆市還有業者興建旅館，代表看好基隆的觀光潛力。

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  • 看好海科館、潮境公園周邊的觀光發展潛力，已有2家業者向基隆市政府提出申請，將興建旅館。（記者俞肇福攝）

    看好海科館、潮境公園周邊的觀光發展潛力，已有2家業者向基隆市政府提出申請，將興建旅館。（記者俞肇福攝）

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標題：〈北部〉看好觀光潛力 5業者申建旅館


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