〈北部〉金門家廟宗祠 完成普查
2016-12-27
〔記者吳正庭／金門報導〕金門文化園區管理所長盧根陣昨天表示，已完成金門所有家廟宗祠普查，共三十九姓氏、一百九十四間家廟；未來可透過家廟的串連，連結各聚落、家廟、姓氏及族譜，把文化園區打造成華人宗族尋根交流的入口平台。
金門文化園區與金門縣宗族文化研究協會合作，啟動「家廟暨族譜數位化先期普查計畫」，歷時一年，全面性完成金門家廟宗祠普查。
金門宗族文化研究協會理事長葉鈞培表示，地方常講的「祖厝」，指家廟、宗祠、祠堂或祖祠等，就是祖先（神主）安居的地方，用神聖的祖厝做為各姓的尋根中心，讓旅外鄉親返金認祖，是對家鄉的認同，也是對金門的肯定。
文化園區所長盧根陣指出，金門有一百九十四間家廟，平均不到一平方公里就有一座家廟；未來將逐步建立為華人尋根入口平台及官方網站資訊服務，包括各家廟的名稱、位置、建築年代、家廟點燈人及該姓氏族譜狀態等，以利入境僑胞、兩岸遊客文化尋根。
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