〈北部〉第二條快捷公車 30日正式上路

2016-12-27

〔記者俞肇福／基隆報導〕基北第二條快捷公車「1088暖暖︱南港車站」，後天（廿九日）舉行通車典禮，卅日正式上路（見圖，記者俞肇福攝），前七天祭出買一送一優惠，提供通勤族穩定優惠乘車。

前七天搭乘買一送一

1088快捷公車由基隆客運經營，起點是暖暖寶祥吉祥社區，經源遠路東暖新村、碇內國中、暖東苗圃、暖暖區公所，從八堵交流道上中山高速公路，下內湖交流道潭美國小，經南港路玉成國小、八德路松山火車站，再從市民大道開到南港車站。

尖峰時刻20分鐘一班

目前票價核定，寶祥吉祥社區至玉成國小為三十九元，寶祥吉祥社區至南港車站為四十三元，首班車早上六點，末班車晚上八點發車，最後一班車到南港車站約晚上九點，平均尖峰時刻廿分鐘就一班車。

基隆客運副總經理黃治淮表示，廿九日早上十點在東暖新村停車場舉行通車典禮，卅日正式通車，前七天付費搭車，就獲贈一張全區免費乘車券，在一個月內免費乘車。

暖暖要幸福聯盟發言人王醒之表示，感謝公部門與客運業者長期的努力，暖暖、碇內地區通勤族呼喊多年的心聲終於被聽到了！雖然有部分的路線設計未獲台北市政府同意，但這條快捷公車路線的開闢，至少可以部份紓解長期以來通勤族「無車可坐」的困境。

因為往台北方向的客運巴士，經常被觀光客或瑞芳乘客坐滿，導致暖暖在地通勤族經常「看得到、坐不到」，只能望車興嘆。王醒之說，許多暖暖鄉親現在比較擔心客運業者未來會不會因市場考量，出現「減班」，期待通車典禮上，能明確回應。