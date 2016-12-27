〈北部〉第二條快捷公車 30日正式上路
2016-12-27
〔記者俞肇福／基隆報導〕基北第二條快捷公車「1088暖暖︱南港車站」，後天（廿九日）舉行通車典禮，卅日正式上路（見圖，記者俞肇福攝），前七天祭出買一送一優惠，提供通勤族穩定優惠乘車。
前七天搭乘買一送一
1088快捷公車由基隆客運經營，起點是暖暖寶祥吉祥社區，經源遠路東暖新村、碇內國中、暖東苗圃、暖暖區公所，從八堵交流道上中山高速公路，下內湖交流道潭美國小，經南港路玉成國小、八德路松山火車站，再從市民大道開到南港車站。
尖峰時刻20分鐘一班
目前票價核定，寶祥吉祥社區至玉成國小為三十九元，寶祥吉祥社區至南港車站為四十三元，首班車早上六點，末班車晚上八點發車，最後一班車到南港車站約晚上九點，平均尖峰時刻廿分鐘就一班車。
基隆客運副總經理黃治淮表示，廿九日早上十點在東暖新村停車場舉行通車典禮，卅日正式通車，前七天付費搭車，就獲贈一張全區免費乘車券，在一個月內免費乘車。
暖暖要幸福聯盟發言人王醒之表示，感謝公部門與客運業者長期的努力，暖暖、碇內地區通勤族呼喊多年的心聲終於被聽到了！雖然有部分的路線設計未獲台北市政府同意，但這條快捷公車路線的開闢，至少可以部份紓解長期以來通勤族「無車可坐」的困境。
因為往台北方向的客運巴士，經常被觀光客或瑞芳乘客坐滿，導致暖暖在地通勤族經常「看得到、坐不到」，只能望車興嘆。王醒之說，許多暖暖鄉親現在比較擔心客運業者未來會不會因市場考量，出現「減班」，期待通車典禮上，能明確回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
倒垃圾「智慧化」 竹北明年試辦
清潔車不只即時回報動向新竹縣標榜科技智慧城，現在連丟垃圾也要拚智慧，邊收垃圾邊回傳哪邊什麼垃圾量比較多等大數據！昨天縣府環保局找來獲經濟部補…
網友回應
熱門新聞
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- NBA》悶！裁判報告出爐 KD最後一擊已遭犯規（影音）
- 上百陸客不滿停航 北海道機場發生騷動
- 跨年音樂會 陳郁秀圓《皇帝》夢
- 金正恩2017年新任務？ 南韓:加速偶像化工作
- 見百萬真柏 識貨賊揪人偷
- 台大論文風波 調查最快1月出爐
- 〈幸福診療室〉夫妻吵架 踩爆地雷
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 印度「烈火5號」試射成功 範圍可覆蓋全中國
- 快點來聽! 喬治麥可十大經典歌曲
- 好心提醒路燈故障 阿婆手牽手過街遭撞死
- 土建融資年增率 連12個月負成長
- 自由談》「環球時報」是個「有趣」的角色
- 蔡政府18趴改革幅度 超越馬政府版
- 強國女過馬路 脫光裸舞使出「金雞獨立」
- 〈親子會客室〉警戒心破壞好奇心
- 〈致 舊情人〉愛呀 長大了才懂
- 網購年菜夯 消保官教自保撇步
- 人氣海獅揮毫
- 巴基斯坦嗆以國︰我們也有核武
- 自由廣場》束帶綁架的假民主
- 北農人事案 柯怨農委會 打不過張榮味就跑
- 體貼陳抗區員警 行動餐車上路
- 不給繼承亡母財產 父告子敗訴
- 自由廣場》世足才是台灣外交新藍海
- 為救愛貓 23歲妙齡女陳屍火場
- 上月喪子 窮苦老夫婦 遭酒駕奪命
- 〈戀愛怪談系列〉野人獻曝的愛情 蠢歸蠢但是甜蜜
- 台大、國北教大聯姻 再等3、5年
- 台幣對英鎊狂升 遊英購物等於8折
- 技嘉毛利季季高 股價領先反映
- 蛋洗勞動部 工運帶頭者不起訴
- 鄧超扮耶誕老公公 孫儷無奈只想哭
- 台日高中棒球賽》筒井再見安 大阪、平鎮今再戰拚冠
- 涉洩漏LED標案底標 台鐵職員10萬交保
- 歐巴馬：上月若再選總統 可能勝川普
- 情人節摺6千顆星星博歡心 情郎曾感動說心疼
- 〈Nene的異想花園〉這裡。哪裡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉第二條快捷公車 30日正式上路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分