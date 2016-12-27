〈北部〉卓蘭石虎路跑沒貓裏喵 民嘆可惜

2016-12-27

〔記者蔡政珉／卓蘭報導〕卓蘭鎮公所獲得經濟部第三河川局補助兩百六十萬，日前舉辦「大安溪流之美暨石虎生態趣味路跑系列活動」，不過有民眾表示，舉辦以石虎保育為名的路跑，卻沒見到苗栗縣力推的石虎吉祥物貓裏喵，失去把觀光與保育結合的機會，相當可惜。

卓蘭鎮公所農業課則回應，舉辦活動記者會時有請貓裏喵一起炒熱氣氛，活動當天本來也向縣府商借到貓裏喵，不過後來承包廠商考量比賽現場的交通維持，沒有讓貓裏喵出場帶動氣氛，鎮公所會檢討改進。

有縣民指出，貓裏喵是縣府力推的吉祥物，之前票選全台吉祥物時也見到縣府強力催票，讓不少縣民得知貓裏喵存在。既然卓蘭鎮公所舉辦以石虎保育為名的路跑，不如一起同樂，除了增加歡慶、吉祥氣氛，也能象徵貓裏喵代表縣府保育石虎決心。

縣民強調，石虎在苗栗路殺事件頻傳，也曾因地方開發案是否擴及石虎棲地引起正反兩方論戰，石虎在苗栗縣出沒、棲息是事實，很樂見公部門願意以保育石虎為名舉辦活動，但是若能凸顯出縣府和公所齊心保育石虎的氛圍，也是一件好事。

苗栗縣自然生態學會也指出，很感謝鎮公所將部分報名費捐給苗栗縣自然生態學會，支持石虎調查研究及保育，不過目前路跑活動盛行，難得有強調保育石虎的路跑，沒有出現同歡引起注目，的確可惜。