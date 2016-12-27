〈北部〉南庄推深度遊 要對遊客再教育
2016-12-27
〔記者許展溢／南庄報導〕南庄鄉長賴盛為就職將滿七週年，昨天率領公所幹部舉辦行銷南庄鄉政業務聯繫茶會，鄉代會及各界人士出席。對南庄獲國際慢城認證，賴盛為說，南庄多族群融合等地方文化特色能夠被國際組織注意值得祝賀，對鄉親及遊客也都須「再教育」。
賴盛為說，獲得國際慢城認證後，有很多工作要做，認為鄉親、遊客及公部門團隊都要再教育，希望透過組織，教育遊客不要再以「走馬看花」的方式遊南庄，應要「深入」行走南庄，因南庄有太多地方、歷史文化等值得大家了解。
賴盛為表示，已陸續向交通部觀光局、客委會等單位爭取經費，要加強南庄軟、硬體設施，好好打造，從文字或其他意象等，營造出南庄友善城市氛圍。
任期剩不到兩年，賴盛為說，接下來最迫切想做的是通盤檢討鄉內都市計畫，要趕緊提代表會，再透過縣府交給中央，希望讓整個南庄變成「慢城觀光區」，才能順利興建遊客停車場、展演中心等建設。
賴盛為說，擔任鄉長邁入第七年，對地方建設及要強力推廣的觀光不敢疏忽、懈怠，很感謝各界及團隊支持、協助，強調為南庄發展及周邊產業會加緊腳步推動，讓南庄成為具有內涵、文化的好地方。
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