| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉南庄推深度遊 要對遊客再教育

2016-12-27

〔記者許展溢／南庄報導〕南庄鄉長賴盛為就職將滿七週年，昨天率領公所幹部舉辦行銷南庄鄉政業務聯繫茶會，鄉代會及各界人士出席。對南庄獲國際慢城認證，賴盛為說，南庄多族群融合等地方文化特色能夠被國際組織注意值得祝賀，對鄉親及遊客也都須「再教育」。

賴盛為說，獲得國際慢城認證後，有很多工作要做，認為鄉親、遊客及公部門團隊都要再教育，希望透過組織，教育遊客不要再以「走馬看花」的方式遊南庄，應要「深入」行走南庄，因南庄有太多地方、歷史文化等值得大家了解。

賴盛為表示，已陸續向交通部觀光局、客委會等單位爭取經費，要加強南庄軟、硬體設施，好好打造，從文字或其他意象等，營造出南庄友善城市氛圍。

任期剩不到兩年，賴盛為說，接下來最迫切想做的是通盤檢討鄉內都市計畫，要趕緊提代表會，再透過縣府交給中央，希望讓整個南庄變成「慢城觀光區」，才能順利興建遊客停車場、展演中心等建設。

賴盛為說，擔任鄉長邁入第七年，對地方建設及要強力推廣的觀光不敢疏忽、懈怠，很感謝各界及團隊支持、協助，強調為南庄發展及周邊產業會加緊腳步推動，讓南庄成為具有內涵、文化的好地方。

廣告
  • 南庄鄉長賴盛為帶領團隊向各界表達感謝。（記者許展溢攝）

    南庄鄉長賴盛為帶領團隊向各界表達感謝。（記者許展溢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
倒垃圾「智慧化」 竹北明年試辦

清潔車不只即時回報動向新竹縣標榜科技智慧城，現在連丟垃圾也要拚智慧，邊收垃圾邊回傳哪邊什麼垃圾量比較多等大數據！昨天縣府環保局找來獲經濟部補…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：〈北部〉南庄推深度遊 要對遊客再教育


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.