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〈北部〉北橫最後一段斗煥坪—三灣 明年底發包

2016-12-27

〔記者許展溢／三灣報導〕交通部長賀陳旦上月到頭份視察苗栗北橫公路，允諾將與地方一起努力，促成北橫公路最後一段頭份市斗煥坪至三灣段，縣府工務處昨天召開兩場公聽會，處長趙清榮說，將徵收兩百三十八筆土地，預計最快明年底發包施工。

苗北橫公路全長約十一公里，民國八十七年開始規劃，分四期分段推動，工期超過廿年，將解決縣內北端東西往來交通問題，路線將經過頭份、雞心壩、斗煥坪、內灣，終點規劃至三灣。

工務處土木科長杜英嘉說，永貞路至頭份大橋農曆年前便可通車；頭份大橋至雞心壩段預計明年九月完工；雞心壩至斗煥坪段分別在民國九十四、九十九年完工。道路總寬廿二公尺。

趙清榮指出，北橫公路總經費約五十幾億元，最後一段斗煥坪至三灣段，全長三公里，今年五月中央才核准經費，已完成初步設計，依照規定要辦理兩次公聽會，需徵收兩百三十八筆土地，將陸續與地主辦理協議價購，進行徵收計畫再呈報中央。

趙清榮表示，全部完工後，將解決頭份、三灣、南庄等區交通壅塞窘境，無論要前往國道三號等交流道，都可以快速連接，對縣民生活很有幫助，土地相對也會增值。

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