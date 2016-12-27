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〈北部〉頭份永安街橋樑改善 延宕多年挨批

2016-12-27

議員批縣府不主動

〔記者許展溢／頭份報導〕前縣長劉政鴻任內允諾改善頭份市永安街二六四巷橋樑，最後不了了之，今年五月縣府前往會勘，需取得周邊七戶土地、房屋同意。縣議員陳光軒斥責，縣府不主動取得，讓該計畫恐淪為空談。水利處處長楊明鐃說，不是不願意，是因地方民代對地方較熟悉，希望他們協助取得。

縣府︰盼民代協助取得用地

陳光軒表示，該道路狹小，旁邊為農田，會車不易，常發生擦撞等狀況，常接獲民眾陳情，沒想到拖了好幾年還在辦理會勘。

陳光軒不滿說，五月會勘後竟收到縣府公文，要求他向住戶取得土地使用同意書，認為此舉不合邏輯，因業務非民代負責，怒斥縣府辦事官僚至極。

水利處水利科長吳秉錡說，工程評估須花費兩百四十萬元，橋台路面施工後，會升高一．六公尺，因考量通行安全，必須在橋台兩側設引道銜接，但因涉及附近用戶、土地，需取得使用同意書，才會延宕。

楊明鐃表示，補助經費只有橋樑抬高費，引道拉升及用地補償費還是要由縣府支付，會延遲至今就是始終無法取得用地同意。吳秉錡強調，如一直無法取得用地，會傾向再與市公所商討開地方說明會。

水利處副處長黃文璋說，目前已召集民代、公所等相關單位前往了解，地方需求是擴大道路寬度，但水利署補助的橋樑改造經費，只能做有限改建，且附近居民認為施工後會造成進出不便，傾向不同意，由於大家意見不一，將朝「一般道路改善方式」處理，後續將再討論如何改善。

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  • 頭份永安街二六四巷道路狹小，時常發生擦撞等意外狀況。（記者許展溢攝）

    頭份永安街二六四巷道路狹小，時常發生擦撞等意外狀況。（記者許展溢攝）

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