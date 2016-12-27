〈北部〉竹東「客式跨年趴」 抽獎送汽車
2016-12-27
捐發票可換暖心湯圓
〔記者廖雪茹／竹東報導〕參加過客式跨年派對嗎？新竹縣政府今年未辦跨年活動，竹東鎮公所則是結合客家湯圓節，首度在三十一日舉辦「竹東粄圓節．團圓夜跨年晚會」，請來山歌王與在地青年表演，發起捐發票、換暖心湯圓愛心活動，更祭出第一大獎汽車一輛的抽獎好康，與鄉親歡樂迎新年！
竹東鎮長徐兆璋說，公所首度舉辦跨年晚會，特別以團圓夜為名，結合粄圓米食推廣和藝文表演，邀請鄉親感恩團聚話家常。晚會安排客家老中青三代展演，台灣客家山歌比賽對唱組第一名的山歌王彭勝城將以胡琴自拉自唱；竹東在地子弟組成的青鳥合唱團、育有一對雙胞胎女兒的劉慧卿等草根團體，將帶來充滿家鄉記憶的客語創作歌曲。
還有將客語融入生活的歡樂製造機享樂十弦，台灣客家文化薪傳協會表演三腳採茶戲，以及Sway、Ree、王大文、關詩敏、方炯鑌、秀蘭瑪雅、白安等歌手演唱。現場還有農特產展售、文創和各式小吃攤。
備環保餐具送摸彩券
這場客式跨年派對，三十一日下午三點三十到翌日凌晨零點三十分在竹東仁愛停車場（學前路及仁愛路口）舉辦，捐贈十一、十二月有效發票一張，即可兌換傳統客家湯圓一碗，發票將全數捐贈弱勢團體，自備環保餐具還可獲得限量摸彩券一張。
公所說，晚會壓軸抽獎，最大獎是轎車一輛，還有電動機車、智慧型手機、電視、腳踏車和餐券，歡迎鄉親攜家帶眷來同歡，一起迎接新的一年。
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